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Alba, oltre 120 persone alla “Cena di Primavera” per la Giornata del Donatore di Sangue
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Solidarietà | 01 luglio 2026, 15:53

Alba, oltre 120 persone alla “Cena di Primavera” per la Giornata del Donatore di Sangue

L’iniziativa ha unito sport, convivialità e volontariato con tornei amatoriali, cena sociale e momenti di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma

Alba, oltre 120 persone alla “Cena di Primavera” per la Giornata del Donatore di Sangue

Sabato 13 giugno 2026, in concomitanza con la Giornata mondiale del donatore di sangue, l’Associazione ha organizzato la tradizionale “Cena di Primavera”, un appuntamento che ha richiamato oltre 120 partecipanti.

Nel pomeriggio si sono svolte alcune attività amatoriali pensate per favorire aggregazione e socialità: una gara di pétanque, un torneo di scala 40 e, per chi ha voluto mettersi alla prova in modo più dinamico, anche la possibilità di avvicinarsi al padel. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere momenti di amicizia e sensibilizzare la cittadinanza al dono del sangue e del plasma.

La serata è proseguita con la cena servita dai consiglieri dell’associazione, composta da affettati, pasta al sugo, rosticciata con patatine, formaggio, gelato, caffè e digestivo. L’iniziativa ha registrato una buona adesione e si è conclusa tra applausi e premi in natura consegnati ai vincitori delle gare.

Un ringraziamento è stato rivolto alla Michelin, al M.S.C. e ai volontari che hanno collaborato alla preparazione e alla gestione degli spazi, contribuendo alla riuscita della manifestazione.

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