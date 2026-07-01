Peveragno, l’AVIS ricorda Bartolo Giuliano con l’iniziativa “Tutti in Bisalta”

L’AVIS di Peveragno dedica a Bartolo Giuliano, fondatore e storico presidente della sezione, l’iniziativa “Tutti in Bisalta – Con Bartolo”, in programma domenica 12 luglio. Un appuntamento pensato per ricordare una figura molto legata alla vita associativa del paese e per valorizzare, in forma più leggera rispetto alla tradizionale escursione-pellegrinaggio a Sant’Anna di Vinadio, il momento di incontro tra soci, amici e comunità.

L’evento prenderà avvio dalle Meschie con due percorsi diversi. Il primo, con partenza alle 6, condurrà fino alla Bisalta; il secondo, con partenza alle 8.30, porterà invece al Gias Morteis, dove è previsto un punto sosta con colazione.

Alle 11 è in programma la Liturgia della Parola, celebrata in ricordo di Bartolo Giuliano e di tutti i defunti dell’AVIS. Un momento che vuole richiamare il senso del servizio e dei valori che, come sottolineano i promotori, continuano a vivere nella comunità peveragnese.

La giornata si concluderà con il pranzo alla Baita delle Meschie, proposto al costo di 22 euro e aperto a tutti i partecipanti. Per prendere parte all’iniziativa è necessario prenotarsi entro domenica 5 luglio contattando i numeri 347 8116049, 347 9683942 o 349 4365771.