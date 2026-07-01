Bosia, torna “Salute in Piazza”: l’ASL CN2 porta servizi e prevenzione tra i cittadini

L’ASL CN2 prosegue nel 2026 il progetto “Salute in Piazza”, dopo il successo dell’edizione 2025 che ha coinvolto 16 Comuni di Langhe e Roero e centinaia di persone. La nuova tappa è in programma a Bosia giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 12, in piazza San Nazario.

L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra e realizzata con il supporto di professionisti sanitari e collaboratori, punta a rendere i servizi dell’Azienda sanitaria più accessibili e comprensibili, portandoli direttamente nei paesi del territorio. A ogni appuntamento è presente anche la Direzione generale, a conferma del valore attribuito al progetto.

Dopo le tappe già svolte a Bossolasco, Magliano Alfieri, Montaldo Roero, Corneliano d’Alba, Serravalle Langhe, Castellinaldo, Castelletto Uzzone, Sanfrè e Pocapaglia, il calendario proseguirà da settembre con nuovi incontri nelle piazze dei Comuni dell’ASL CN2.

L’obiettivo è favorire un contatto diretto con la popolazione, migliorare la diffusione di informazioni corrette sui servizi sanitari, promuovere stili di vita salutari e raccogliere esigenze e suggerimenti dei residenti. Accanto ai momenti di ascolto, quest’anno è prevista anche la possibilità di partecipare all’attività facoltativa e gratuita “Ogni minuto conta!”, dedicata al primo soccorso, con approfondimenti su rianimazione cardiopolmonare, uso del DAE e chiamata tempestiva al 112 in caso di arresto cardiaco.

Il progetto comprende anche una camminata guidata di circa 50 minuti, organizzata dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 con il supporto delle associazioni locali e delle amministrazioni comunali. Prima e dopo l’attività sarà possibile effettuare la misurazione di alcuni parametri fisiologici, come pressione arteriosa e glicemia; la misurazione sarà disponibile anche per chi non parteciperà alla camminata.

“Salute in Piazza” si completa infine con la rete delle “Sentinelle della Salute”, un percorso comunitario pensato per rafforzare il rapporto tra cittadini e servizi sanitari, attraverso volontari formati e informati che possano fare da riferimento nel proprio territorio. L’invito dell’ASL CN2 è a cogliere queste occasioni per conoscere meglio servizi, opportunità e prevenzione, direttamente in piazza.