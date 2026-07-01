Pendolari della linea Alba-Germagnano, incontro online per raccogliere criticità e proposte

Ritardi, soppressioni, coincidenze, affollamento dei convogli, pulizia dei treni e servizi nelle stazioni. Sono alcuni dei temi che il Comitato della linea Alba-Germagnano (SFM4) intende raccogliere e approfondire in vista dell'incontro istituzionale in programma il 7 luglio.

Per questo motivo è stato organizzato un incontro online aperto a tutti gli utenti della linea ferroviaria, in programma venerdì 3 luglio, dalle 18 alle 18.45, sulla piattaforma Google Meet: https://meet.google.com/gzf-tfyo-qmt

"Vogliamo raccogliere direttamente le segnalazioni di chi utilizza la linea ogni giorno, mettendo insieme problemi, osservazioni e proposte concrete da portare al tavolo mensile del 7 luglio. Più contributi riusciremo a raccogliere, più il quadro sarà completo e utile al confronto con le istituzioni", afferma l'organizzatore Antonio Fusà.

Durante l'incontro sarà possibile segnalare criticità legate ai ritardi, alle soppressioni dei treni, alle coincidenze e agli orari, ma anche all'affollamento dei convogli, alle condizioni di pulizia, all'accessibilità delle stazioni e più in generale ai servizi rivolti ai viaggiatori.

L'iniziativa nasce con l'intento di dare voce a chi utilizza quotidianamente la linea SFM4 Alba-Germagnano, raccogliendo esperienze e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento del servizio.