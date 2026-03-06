Quando insegnare è più che un lavoro: l’omaggio al Prof. Nicola Demetrio Rognetta

Per i suoi studenti era semplicemente “Prof” Nicola Demetrio Rognetta, con quell’appellativo che non riconosce soltanto il ruolo ma che racchiude anche tutta la gratitudine.



Di anni 66 e calabrese di origine, da parecchi anni ormai si era trasferito in Piemonte. Viveva infatti a Cuneo e da oltre vent’anni insegnava Diritto ed Economia presso l’Istituto Alberghiero “G. Donadio” di Dronero.



Una passione autentica era la sua per l’insegnamento, un modo di spiegare, coinvolgere ed ascoltare gli studenti che rifletteva quello in cui più credeva: l’importanza ed il valore di ogni persona.



Uomo di fede e con una profonda sensibilità, è ricordato con grande affetto dalla dirigente scolastica Patrizia Venditti, da tutto il personale scolastico e dagli studenti: “Da parte di tutti noi un sentito abbraccio alla famiglia, con profonda riconoscenza per tutto ciò che il Prof. Rognetta ha saputo essere. Lascia un grande e bellissimo ricordo.”



E di lui i suoi affetti cari. Resterà nel cuore della moglie Rita, dei figli Maria Grazia con Edoardo, e Paolo, degli adorati nipoti Matteo, Samuele e Luca, unitamente ai parenti tutti.



I funerali, provenienti dall'Ospedale Santa Croce di Cuneo, saranno celebrati domani, sabato 7 marzo alle ore 14,30, nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Cuneo.