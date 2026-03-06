"Occhi aperti" sulle truffe online: la Bcc Pianfei e Rocca de' Baldi porta la sicurezza informatica tra Piemonte e Liguria

Si sono svolti martedì 3 e giovedì 5 marzo, presso il teatro civico “Federico Garelli” di Villanova Mondovì e all’auditorium Santa Caterina di Finale Ligure (Savona) due incontri dal titolo “Occhi aperti”, appuntamenti dedicati alla sicurezza informatica e alla prevenzione dei rischi legati all’utilizzo della rete. L’iniziativa, organizzata dalla Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi, ha registrato una significativa partecipazione, a conferma di quanto il tema della tutela digitale sia oggi centrale nella vita quotidiana di ciascuno. Durante le serate sono stati affrontati argomenti di grande attualità, tra cui la protezione dei dati personali, il riconoscimento delle principali truffe online, il fenomeno del phishing, i rischi connessi ai social network e le strategie per garantire una navigazione più sicura a soci e correntisti. Alla serata di Villanova sono intervenuti Davide Chiappelli di Sistechnology e il maresciallo Riccardo Beatrice, comandante dei Carabinieri di Villanova Mondovì; nel corso dell’appuntamento ligure hanno relazionato Antonio Sagliocca di Sistechnology; Francesco Attilio Lia, ispettore della Polizia di Stato e responsabile della sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale; Eugenio Minuto, comandante della Polizia Locale e dirigente del settore Sicurezza Urbana presso il Comune di Finale Ligure.

“In un contesto in cui le minacce informatiche e i tentativi di truffe ai danni della clientela sono in costante crescita ed evoluzione, abbiamo ritenuto fondamentale promuovere questi momenti di approfondimento e aggiornamento per i nostri soci e correntisti: la conoscenza in questo ambito, infatti, è la prima forma di difesa – ha affermato Paolo Blangetti, presidente della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi -. Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione e confronto, offrendo strumenti e consigli pratici e indicazioni concrete per prevenire situazioni di pericolo digitale, promuovendo al contempo un uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Con la consapevolezza che nessuno è escluso da questi rischi”.

Particolarmente apprezzato è stato il momento di dialogo finale con il pubblico, che ha potuto porre domande e condividere esperienze, contribuendo a rendere la serata partecipata e ricca di spunti di riflessione. La serata “Occhi aperti” si inserisce all’interno di un percorso più ampio, promosso dall’istituto di credito monregalese, volto a rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione, con l’obiettivo di costruire una comunità più informata, attenta e preparata ad affrontare le sfide, ma anche i rischi, del mondo digitale.