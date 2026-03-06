Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: dalla famiglia del signor Edoardo Ansaldi un racconto colmo di umanità

“Non potendo raggiungere singolarmente le persone che ci sono state vicine in questo triste momento, desideriamo attraverso queste poche righe rivolgere un sentito ringraziamento”, ci dice la famiglia del signor Edoardo Ansaldi di Caraglio, i cui funerali si sono svolti lo scorso sabato 28 febbraio a Caraglio.



Di anni 85 ed originario di Torino, l’uomo aveva lavorato dapprima come impiegato/ragioniere, per poi, nel 1982, subentrare al padre ed essere titolare, fino al 2010, della ditta CMC Sas di Caraglio. Resta nel cuore della moglie Ester, dei figli Mauro e Marika, dei nipoti Pasqualino e Annamaria, dei cugini, amici e parenti tutti.



“In modo particolare ci teniamo a dire il nostro grazie a tutto il personale medico, infermieristico ed Oss del Reparto Nefrologia, Ambulatorio Post Trapianto e Emodialisi dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo che negli anni, con grande professionalità, gentilezza e umanità si sono presi cura del nostro caro. È un ringraziamento profondamente sentito, perché la loro professionalità ed umanità ci hanno aiutato tantissimo. Il loro quotidiano operato è prezioso per i pazienti ma anche per le famiglie. La sofferenza è difficile ed un semplice gesto può davvero fare la differenza e scaldare il cuore. A loro va la nostra inestimabile gratitudine.”



Non sono solo parole di ringraziamento, ma è il racconto di come in certi luoghi la fragilità e la forza si uniscono indissolubilmente, in una umanità che, preziosa, ancora rivendica tutta la sua importanza.