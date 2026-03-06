Servizio civile a Saluzzo, dieci posti in Comune per giovani dai 18 ai 28 anni: domande entro l'8 aprile

Dieci posti e dieci modi per mettersi a servizio della comunità di Saluzzo con un impegno formativo in vari uffici e strutture del Comune. I giovani dai 18 ai 28 anni hanno tempo fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile per candidarsi a un anno di Servizio civile nel municipio cittadino. Gli incarichi, della durata di 12 mesi per un totale di 1145 ore distribuite su 24-25 ore settimanali in 5 giorni, partiranno il prossimo 18 settembre.

A fine febbraio è stato pubblicato il bando per la selezione a livello nazionale di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero tra il 2026 e il 2027.

Le dieci possibilità offerte dal Comune di Saluzzo si dividono in due progetti. Il primo, "Ponti di cultura: spazi di scoperta tra libri e arte", prevede 3 posti presso la Biblioteca civica e 3 presso i Musei della Castiglia, di cui uno per ciascuna sede riservato a giovani con minori opportunità per difficoltà economiche. Il secondo progetto, "Il Quartiere casa della partecipazione", offre 1 posto nello Staff del sindaco e 3 presso l'Informagiovani-Spazio Giovani, anche in questo caso con un posto riservato a giovani con minori opportunità.

I dettagli dei progetti possono essere consultati al link.

Per approfondire e confrontarsi, lunedì 23 marzo allo Spazio Giovani de "Il Quartiere" si svolgerà un incontro per presentare i vari progetti di Servizio civile attivi sulla città di Saluzzo e sul territorio saluzzese, in collaborazione con gli enti e le associazioni che li promuovono.

"Il Servizio civile – dicono dal Comune - è un'esperienza di un anno, motivante, retribuita con un assegno mensile di 519,47 euro, che può far crescere anche professionalmente, con acquisizione di competenze che verranno certificate. Al termine, infatti, verrà consegnato l'attestato di partecipazione. Inoltre l'esperienza viene valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica amministrazione e può valere come titolo di preferenza".

Ogni giovane può presentare una sola domanda per un unico progetto e un'unica sede. La presentazione delle domande va effettuata online ( https://domandaonline.serviziocivile.it ) entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026. Per presentare la "Domanda on Line (DOL)" è necessario accedere attraverso Cie o Spid o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, esclusivamente all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it