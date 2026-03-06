Gemellaggio Ventimiglia-Limone Piemonte, nasce il tavolo tecnico per trasformare il patto in progetti concreti

I Comuni di Ventimiglia e Limone Piemonte, con rispettive deliberazioni di Giunta comunale, hanno istituito il gruppo di lavoro tecnico per il coordinamento delle attività connesse al patto di gemellaggio sottoscritto dalle due amministrazioni nell'ottobre scorso.

Proprio in considerazione della natura articolata delle iniziative connesse al gemellaggio, le amministrazioni comunali hanno ritenuto opportuno avviare un percorso organizzato e strutturato al fine di assicurare una programmazione efficace e coordinata degli obiettivi comuni. Per tale motivo è stato costituito un tavolo di lavoro tecnico dedicato, con il compito di favorire il raccordo tra i vari uffici comunali e i soggetti esterni coinvolti nelle attività legate al gemellaggio, fornendo un supporto qualificato nelle fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative che verranno progressivamente sviluppate.

Il gruppo di lavoro non avrà poteri decisionali né rappresentativi, ma svolgerà funzioni di supporto tecnico-organizzativo, incluse quelle di carattere logistico e comunicativo, per agevolare la realizzazione dei progetti condivisi.

Il tavolo sarà composto dal sindaco pro tempore, dall'assessore al Turismo e dall'assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, oltre che dalle associazioni di categoria dei due territori. Prenderanno inoltre parte al gruppo di lavoro, per Ventimiglia, il Porto Cala del Forte, quale soggetto strategico per le politiche di sviluppo e promozione turistica, e per Limone Piemonte i rappresentanti degli impianti di risalita. Saranno coinvolte anche un'associazione culturale quale riferimento per le attività di valorizzazione identitaria connesse al gemellaggio, un'associazione sportiva con l'obiettivo di promuovere iniziative condivise tra le comunità attraverso attività come ciclismo, escursionismo e trekking, e un'associazione operante nel settore sociale al fine di favorire percorsi di cooperazione, inclusione e partecipazione civica.

"Con l'istituzione di questo gruppo di lavoro – dichiara il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro – compiamo un ulteriore passo concreto per dare attuazione al patto di amicizia sottoscritto con Limone Piemonte. Il nostro obiettivo è trasformare questo legame, fatto di rapporti storici tra le nostre comunità, in un percorso operativo fatto di progetti, iniziative e opportunità di sviluppo condiviso, mettendo in rete istituzioni, associazioni e realtà economiche dei nostri territori".

"Il gemellaggio tra Limone Piemonte e Ventimiglia rappresenta una grande opportunità di collaborazione tra mare e montagna – sottolinea il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi -. La costituzione del gruppo di lavoro tecnico consentirà di coordinare al meglio le attività e costruire iniziative comuni capaci di valorizzare le rispettive comunità, rafforzando i legami culturali, turistici ed economici che legano il nostro comune alla Città di Ventimiglia".

Le amministrazioni comunali confermano così la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di cooperazione avviato, promuovendo iniziative che possano generare benefici concreti per cittadini, associazioni e operatori economici dei due territori.