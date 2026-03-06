Lavori conclusi a Parco Europa, ma la rampa per disabili non c'è più: l'opposizione interroga il sindaco di Mondovì

Al termine del cantiere per lo scaricatore delle acque bianche nell'area di Parco Europa di Mondovì, conclusosi nel 2025, i lavori di ripristino del marciapiede in prossimità dell’incrocio tra via Manzoni e corso Europa (lato Parco Europa) non hanno riguardato la rampa di accesso dalle strisce pedonali al marciapiede stesso, che non è stata messa in opera. Il tratto di marciapiede in questione è quotidianamente percorso da cittadini con passeggini, da persone con disabilità e da chi utilizza deambulatori. La mancata reinstallazione della rampa costituisce di fatto il ripristino di una barriera architettonica che era già stata rimossa, andando in direzione opposta a quanto sancito dal Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Mondovì il 28 dicembre 2024.

Per questo motivo i consiglieri comunali Gasco, Morandini e Oreglia in data 6 marzo hanno presentato al sindaco e alla Giunta comunale un'interrogazione chiedendo per quale ragione, al termine del cantiere, non sia stata ripristinata la rampa di accesso facilitato; con quali modalità e tempistiche l'Amministrazione intenda provvedere al ripristino; se vi siano altri punti in cui la chiusura del cantiere dello scaricatore abbia determinato l'innalzamento di nuove barriere architettoniche.