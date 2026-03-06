BIATHLON E SCI DI FONDO / Weekend d'oro per gli atleti cuneesi: Gautero quinta ai Mondiali Junior di biathlon, Lisciandrello bronzo agli Italiani U16 di fondo

Fine settimana di soddisfazioni per gli atleti cuneesi impegnati nelle competizioni internazionali e nazionali di sport invernali. Sui campi di gara di Arber e Bosco Chiesanuova arrivano risultati importanti che premiano il lavoro e la crescita dei giovani talenti del territorio.

BIATHLON – MONDIALI JUNIOR: CARLOTTA GAUTERO È QUINTA NELLA MASS START 60 DI ARBER. VITTORIA DI MERKUSHYNA

Sulle piste dell'Hohenzollern Skistadion di Arber si è conclusa la mass start 60 femminile dei Mondiali Junior di biathlon, che ha visto trionfare l'ucraina Oleksandra Merkushyna grazie a una prova superlativa al poligono. Nonostante tre errori totali, Merkushyna ha chiuso in 29'17.1, facendo registrare il miglior tempo di tiro e gestendo con grande lucidità l'intera gara.

Alle sue spalle, a 19"9, si è piazzata la lettone Volfa, autrice del miglior tempo sugli sci, mentre il bronzo è andato all'altra lettone Elza Bleidele, anche lei con quattro errori al poligono come la connazionale. Quarta posizione per la norvegese Berg-Knutsen a 40"5 dalla vincitrice.

Buona prova per l'Italia con Carlotta Gautero, che chiude al quinto posto con tre errori e un ritardo di 55"6 da Merkushyna. Una prestazione importante che conferma la sua crescita in questa stagione. Molto bene anche Nayeli Mariotti Cavagnet, nona con due errori e una gara gestita con sicurezza, mentre più attardate Denise Maestri (45ª) e Alessia Forlin (49ª).

SCI DI FONDO – CAMPIONATI ITALIANI U16: LIAM LISCIANDRELLO BRONZO NELLA SPRINT SKATING DI BOSCO CHIESANUOVA

Si è conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani U16 di sci di fondo a Bosco Chiesanuova, con la sprint in tecnica libera sulla distanza di 1,2 km disputata sulla pista Gaibana.

Sul gradino più alto del podio femminile sale Sara Proietti Cignitti del Winter Sport Subiaco, che ha preceduto Nicole Falanelli dell'Olympic Lama e Jana Gufler del Kronspur. Ai piedi del podio si è piazzata Elena Carletto dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, seguita da Magda Moser (Sarntal). Heidi Debertolis (Primiero) ha chiuso la top6. Si ferma alle semifinali Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime) al settimo posto, mentre Cloe Giordano, anche lei dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, chiude quattordicesima.

Tra gli atleti maschili, il titolo va al bergamasco Federico Castelletti (13 Clusone), che ha battuto Zaccaria Bracchi (Sporting Livigno) e il piemontese Liam Lisciandrello (Valle Pesio), autore di una bella medaglia di bronzo. Completano la top5 Gabriele Carrara (Fondo Val di Sole) e Thomas Gaole (Orsi Bianchi), mentre il sesto posto è andato a Raffaele Panizza (Sporting Livigno). Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime) conclude all'undicesimo posto, mentre Luca Fulcheri (Valle Ellero) e Joei Lisciandrello (Valle Pesio) terminano rispettivamente al quattordicesimo e sedicesimo posto.

Il programma prosegue sabato 7 marzo con le prove individuali in tecnica classica, che assegneranno nuovi titoli tricolori alle categorie maschili e femminili U16.