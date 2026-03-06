BIATHLON / Mondiali Junior, Carlotta Gautero 5ª nella mass start 60 di Arber

Sulle piste dell’Hohenzollern Skistadion di Arber si è da poco conclusa la mass start 60 femminile dei Mondiali Junior di biathlon che ha visto trionfare l’ucraina Oleksandra Merkushyna, grazie a una prova superlativa al poligono. Nonostante tre errori totali, Merkushyna ha chiuso in 29’17.1, avendo il miglior shooting time e gestendo con grande lucidità l’intera gara.

Alle sue spalle, a 19”9, si è piazzata la lettone Volfa, autrice del miglior total course time, mentre il bronzo è andato all’altra lettone Elza Bleidele, anch’essa con quattro errori al poligono come la connazionale. Quarta posizione per la norvegese Berg-Knutsen a +40”5 dalla vincitrice.

Buona prova per l’Italia con la cuneese Carlotta Gautero, che chiude al 5° posto con tre errori e un ritardo di +55”6 da Merkushyna. Una prestazione importante che conferma la sua crescita in questa stagione.

Molto bene anche la prestazione di Nayeli Mariotti Cavagnet che si è fatta notare con un buon 9° posto, gestendo con sicurezza il poligono nonostante due errori, mentre più attardate Denise Maestri (45ª) e Alessia Forlin (49ª).