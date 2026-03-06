SCI ALPINO / Saracco e Barbera nell'elenco dei convocati per la tappa di Coppa del mondo di Kranjska Gora

Sono 12 gli azzurri convocati dal dt Massimo Carca per il gigante e lo slalom di Kranjska Gora del fine settimana.

Si tratta di Simon Talacci, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Matteo Canins.

Le quote azzurre sono cresciute di un’unità per questa gara, quindi l’Italia potrà schierare sette gigantisti e sette slalomisti.

L’ultima vittoria italiana in slalom sulla Podkoren appartiene a Manfred Moelgg, che si impose nel 2008, l’anno in cui vinse la Coppa di specialità. Per ritrovare l’ultimo successo in gigante occorre risalire a Patrick Holzer, nel 1999. Nell’ultimo decennio si registrano due podi azzurri, entrambi di Stefano Gross, che fu terzo nello slalom del 2016, e secondo in quello del 2017.

Nella classifica di coppa del gigante, c’è un match point per Marco Odermatt che vincendo la gara si aggiudicherebbe aritmeticamente anche il trofeo, visto che vanta 103 punti di vantaggio sul brasiliano Lucas Braathen Pinheiro. Vinatzer è ottavo nella classifica e proverà a recuperare posizioni.

Lotta al singolo punto nello slalom, con McGrath al comando con 452 punti, uno solo in più di Braathen e 17 meglio di Noel. Vinatzer è 13/o a quota 158.

Il programma di gare comincia sabato alle 9.30 con la prima manche del gigante, seguita dalla seconda alle 12.30. Stessi orari per lo slalom di domenica. Le gare saranno trasmesse in diretta da Rai 2/Rai Sport e da Eurosport.