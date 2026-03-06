SCI DI FONDO / Campionati italiani U16, Liam Lisciandrello dello Sci Club Valle Pesio conquista il bronzo nella sprint a skating di Bosco Chiesanuova

Si è conclusa la prima giornata dei campionati Italiani U16 di sci di fondo a Bosco Chiesanuova, con la sprint in tecnica libera sulla distanza di 1,2 km disputata sulla pista Gaibana.

Sul gradino più alto del podio femminile sale Sara Proietti Cignitti del Winter Sport Subiaco, che ha preceduto Nicole Falanelli dell’Olympic Lama e Jana Gufler del Kronspur. Ai piedi del podio si è piazzata Elena Carletto dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, seguita da Magda Moser (Sarntal). Heidi Debertolis (Primiero) ha chiuso la top 6.

Si ferma alle semifinali Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime) chiudendo al 7°posto, mentre Cloe Giordano, anche lei portacolori dello sci club Entracque Alpi Marittime, chiude al 14° posto.

Tra gli atleti maschili, il titolo odierno va al bergamasco Federico Castelletti (13 Clusone), che ha battuto Zaccaria Bracchi (Sporting Livigno) e il piemontese Liam Lisciandrello (Valle Pesio), che conquistata una bella medaglia di bronzo. Completano la top 5 Gabriele Carrara (Fondo Val di Sole) e Thomas Gaole (Orsi Bianchi), mentre il sesto posto è stato conquistato da Raffaele Panizza (Sporting Livigno).

Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime) conclude la sua prova all'11° posto, mentre Luca Fulcheri (Valle Ellero) e Joei Lisciandrello (Valle Pesio) terminano rispettivamente al 14° e 16° posto.

Il programma prosegue sabato 7 marzo con le prove individuali in tecnica classica, che assegneranno nuovi titoli tricolori alle categorie maschili e femminili U16.