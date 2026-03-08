CALCIO / Eccellenza, Cuneo-Fossano 0-1, il gol partita di Marchetti e le parole dei tecnici nel post match [VIDEO]

Il Fossano Calcio 1919 si è imposto per 1-0 nel derby contro l’AC Cuneo 1905, valido per la 24a giornata del campionato di Eccellenza.
La sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” è stata decisa dalla rete ospite di capitan Marchetti al 79’.
In classifica i “blues” agganciano i biancorossi a quota 46 punti, con le due formazioni cuneesi che ora sono appaiate al terzo posto.
Nel prossimo turno di campionato, che si giocherà domenica 15 marzo, il Cuneo affronterà in trasferta l’Albese (stadio “Augusto Manzo” di Alba), mentre il Fossano ospiterà la capolista Alessandria, eccezionalmente allo stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo. Per entrambe fischio d’inizio alle ore 14:30.
Il gol partita di Marchetti e le parole degli allenatori Bianco e Fresia al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)