Volley B / M: il VBC Mondovì deve ancora rinviare l'appuntamento per la conquista dei primi punti in trasferta

RES VOLLEY MOZZATE - VBC MONDOVI’ = 3-0 (25-20,25-22,25-21)

VBC MONDOVI’: Cortellazzi 3, Bosio 10, Menardo 5, Camperi 4, Coppa 3, Catena 2, Garelli (L1), Candela (L2), Garello (K), Polizzi, Bellanti 3, Berutti 1, Caldano, Genesio. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.

Nella diciottesima giornata – quinta del girone di ritorno il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone non riesce ancora a sfatare il tabù delle trasferte ed anche da Mozzate, attualmente quinto, torna a mani vuote, ma nel complesso gioca una gara più che dignitosa, stando costantemente a strettissimo contatto con i lombardi per tutto l’ incontro. Alla fine la differenza è stata fatta da una maggior lucidità dei padroni di casa nei momenti decisivi dei set, in cui i giocatori del Res Volley Mozzate sono stati più abili a concretizzare le occasione capitate loro per concretizzare e capitalizzare al meglio i break decisivi. Delle dirette avversarie nella lotta per non retrocedere intanto solo il Parella Torino ha conquistato punti, vincendo 3-0 lo scontro diretto contro lo Spezia, e pertanto in classifica generale nulla è sostanzialmente cambiato, con i monregalesi sempre a +1 sul Miretti Limbiate, a-5 dal Parella Torino e dallo Spezia ed a -11 dal S. Mauro Torino, sconfitto 3-0 a Caronno (ma in realtà i punti effettivi di distacco sono 9, perché in caso di 2 o meno punti fra la decima e l’ undicesima si disputa il play-out salvezza).

“ Purtroppo – commenta coach Bertini – ancora un’ altra gara da ‘vorrei ma non posso’. Tre set (quasi) fotocopia, giocati bene, alla pari, fino al 20 (sia il primo che il secondo soprattutto), poi poca precisione difensiva e scelte non vincenti in attacco. Peccato! Note positive soni state il buon ingresso di Polizzi, un buon apporto in attacco di Coppa, Bosio coraggioso in attacco. Abbiamo anche rivisto Bellanti finalmente ‘ai suoi livelli’ in attacco, ma non è bastato. Ovviamente non abbassiamo la guardia, ma ci focalizziamo sul prossimo impegno di sabato al PalaItis contro il Mretti Limbiate, una gara decisiva, in cui dobbiamo necessariamente puntare ad incamerare i 3 punti in palio se vogliamo continuare a sperare nella salvezza”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Catena centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Berutti, Polizzi, Garello, Bellanti e caldano.

Nel set inaugurale i monregalesi stanno a strettissimo contatto con i lombardi sino al 18 pari, poi, prima sul 19-18 e subito dopo sul 20-19 a proprio favore, non riescono a sfruttare un paio di ghiotte occasioni in contrattacco per allungare, quindi il Res Volley, più lucido ed efficace, piazza un parziale di 5-0, chiudendo 25-20.

Nella seconda frazione Bertini schiera in palleggio Polizzi, ma sono i lombardi a partire meglio, portandosi sul 9-6, quindi i monregalesi reagiscono, ottenendo la parità sul 15-15. La situazione resta in equilibrio sino al 19 pari, poi i lombardi allungano 24-20 ed infine chiudono 25-22.

Anche nel terzo set partono decisamente meglio i padroni di casa, che si portano sino sul 14-6. Dentro prima Bellanti, poi Caldano, quindi Berutti ed infine Garello ed i monregalesi reagiscono, riducendo lo svantaggio sino prima al 17-21 e poi al 20-23, ma non riescono a completare la rimonta e così il Res Volley chiude 25-21.

Sabato il VBC MONDOVI’ ospiterà alle ore 21al PalaItis il Miretti Limbiate ultimo in una sfida in cui l’ unica cosa che conterà veramente sarà incamerare tutti e 3 i punti in palio.