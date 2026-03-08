Volley D / F: il Centallo Volley espugna ila fortezza braidese delle Libellule in tre set

Sabato 7 marzo si è giocata la diciottesima giornata del campionato regionale femminile di serie D di pallavolo e per la formazione del Centallo volley il calendario propone la trasferta a Bra, contro la LLibellula Vab.

Nell’impianto braidese di frazione Bandito, con una buona cornice di spettatori, assiepati al margine del campo, le Centallesi affrontano le locali, attualmente penultime in classifica.

La partita prende il via con un buon ritmo, Capitan Giordano e compagne dettano il tempo e gestiscono le fasi di gioco, aggiudicandosi velocemente il primo parziale.

Il secondo ed il terzo set vedono partire meglio le “libellule”, ma alla fine sono sempre le rosso blu a sputarla, mettendo in mostra le individualità e portando a casa altri tre punti importanti per la classifica.

“Siamo in una fase in cui l’aspetto del gioco è da migliorare, e lo sappiamo, ed in cui abbiamo affrontato consecutivamente due ottime squadre, composte da giocatrici che, seppur giovani, hanno dalla loro talento e fisicità, come dimostrano i campionati di categoria nei quali sono protagoniste. I risultati ed il miglioramento si ottengono solo con il lavoro settimanale e sotto questo aspetto ho la fortuna di avere giocatrici, che anche in allenamento danno sempre il massimo.”

Prossima gara, sabato 14 marzo alle ore 18,30 a Centallo contro il RS VOLLEY RACCONIGI.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: FERRERO Camilla, ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(18-25, 23-25, 18-25).