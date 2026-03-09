Fondi di sviluppo e coesione: 105 milioni ai Comuni piemontesi, oltre 20 milioni destinati al Cuneese

La Giunta della Regione Piemonte ha approvato 24 Accordi di Programma, uno per ciascuna Area Territoriale Omogenea (ATO), per rendere pienamente operativi i Fondi di Sviluppo e Coesione, che ammontano complessivamente a 105 milioni di euro destinati a 805 Comuni piemontesi.
Le risorse finanzieranno 841 progetti, di cui 53 con valenza sovracomunale, con interventi che spaziano dalla riqualificazione urbana alla mobilità, dall’ambiente alla cultura, fino a istruzione, welfare e digitalizzazione.
Una parte significativa dei fondi riguarda il territorio della provincia di Cuneo, con diversi finanziamenti distribuiti tra le aree omogenee:
Alta Valle Tanaro e Cebano: 2.386.000 euro
Monregalese: 4.248.000 euro
Pianura Cuneese: 3.698.000 euro
Roero: 2.822.000 euro
Terre di Langa: 2.783.000 euro
Terre del Monviso: 2.923.000 euro
Valle Stura: 2.919.000 euro
Complessivamente si tratta di oltre 21 milioni di euro destinati al Cuneese, con interventi che riguardano soprattutto rigenerazione urbana, infrastrutture turistiche, riqualificazione di spazi pubblici, strade, mobilità e servizi per le comunità locali.
"Con queste risorse diamo risposte concrete ai territori e finanziamo interventi strategici per le nostre comunità – dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio –. In questi anni abbiamo costruito una programmazione che utilizza le risorse disponibili, a partire dai fondi europei, per rispondere alle necessità dei Comuni con progetti su misura sviluppati insieme alle comunità locali".
La firma degli accordi con i Comuni partirà proprio dalla provincia di Cuneo con due appuntamenti istituzionali in programma mercoledì 11 marzo 2026.
Il primo incontro si terrà alle ore 12 al Teatro Marenco di Ceva, con i rappresentanti delle aree Terre di Langa, Valle Stura, Monregalese e Alta Valle Tanaro e Cebano.
Nel pomeriggio, alle ore 16 a Cherasco, nella chiesa di San Gregorio, sarà la volta delle aree Roero, Pianura Cuneese e Terre del Monviso.