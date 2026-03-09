A Fossano la presentazione del libro "Certo che sì! Il referendum tra realtà e propaganda"

L’Associazione radicale Marco Pannella organizza, per martedì 17 marzo alle ore 18,00 presso la Sala Grande di Palazzo Sacco di via Cavour 33, la presentazione del volume, recentemente pubblicato da Castelvecchi Editore, “CERTO CHE SI! Il referendum tra realtà e propaganda”.

Emilia Rossi è un’avvocata penalista torinese da sempre impegnata nell’attività dell’Unione delle Camere Penali italiane, con ruoli apicali negli organismi direttivi nazionali e della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta “Vittorio Chiusano”; è stata consigliere comunale della Città di Torino con il sindaco Valentino Castellani e poi garante nazionale delle persone private della libertà nel Collegio presieduto da Mauro Palma. Ora è referente della Commissione “Carcere e Sorveglianza” della Camera penale piemontese.

L’autrice, nella quarta di copertina del volume, sintetizza “La separazione delle carriere riguarda la possibilità per ogni cittadino di affrontare il potere della Stato ad armi pari davanti a un giudice davvero neutrale. Che sia proposta da un governo di destra non la rende una riforma di destra”.

Il libro, che ha una preziosa prefazione del giornalista Mattia Feltri, si inserisce nel dibattito in corso con puntuali spunti di discussione e di approfondimento, dichiarando sin da subito per propria posizione e il proprio pensiero, maturato negli anni di attivismo nel campo della giustizia e dell’esecuzione penale, dichiarando che “questo libro nasce da un moto di intima ribellione verso questa azione spregiudicata di manipolazione e dal rispetto per la sacralità del referendum popolare e del diritto di tutti di essere informati per decidere secondo coscienza. Conoscere per deliberare, ci ha insegnato Marco Pannella. Ma la mia ribellione nasce anche dal fatto che con questa propaganda sgangherata si vuole buttare a mare una riforma che è una conquista di civiltà per il sistema della giustizia per cui avvocati, studiosi, cultori del processo penale e anche protagonisti politici e istituzionali di primo rilievo combattono da più di trent’anni”.

Con Emilia Rossi discuteranno Dora Bissoni, avvocata penalista referente della Sezione di Cuneo della Camera Penale “Chiusano”, Matteo Ferrione, avvocato penalista impegnato nell’Ordine degli Avvocati di Torino e nel Direttivo della Camera Penale “Chiusano” e Sergio Rovasio, Coordinatore dell’Associazione radicale Marco Pannella di Torino.

Introduce e coordina Bruno Mellano, già parlamentare radicale e già garante delle persone detenute della Regione.

Bruno Mellano, nell’invitare all’appuntamento, ricorda come questo referendum costituzionale si ricolleghi direttamente alla storica battaglia per la Giustizia giusta del Partito Radicale, di Enzo Tortora e di Beniamino Zuncheddu.