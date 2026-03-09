Revello, la Parrocchia dona al Comune il piazzale dell’ex cinema parrocchiale

Piazza San Giovanni Bosco a Revello sarà in parte adibita ad area di sosta per camper

Il trasferimento della proprietà rappresenta un passaggio rilevante e permetterà all’amministrazione comunale di pianificare con maggiore facilità interventi di riqualificazione e valorizzazione di questo spazio urbano.

“Esprimiamo grande apprezzamento per la donazione dell’area di piazza San Giovanni Bosco da parte della Parrocchia Maria Vergine Assunta – dicono dall’amministrazione comunale. - Questo gesto rappresenta la formalizzazione di una situazione di fatto già consolidata nel tempo e rafforza una collaborazione storica tra Parrocchia e Comune, sempre orientata al bene del nostro paese”.

La piazza ha alle spalle una lunga storia legata alla vita di Revello. Negli anni ‘30 l’area veniva utilizzata come campo sportivo, ma ospitava anche fiere e il mercato del bestiame. A partire dagli anni ‘50 sorse invece il Cinema parrocchiale, rimasto attivo fino agli anni ’70. Oggi la struttura è in fase di riqualificazione.

Dal 1988 la piazza era già stata concessa in comodato d’uso al Comune per 25 anni, con rinnovo tacito salvo disdetta, con l’obbligo di destinarla esclusivamente a parcheggio e di occuparsi della manutenzione. Nel corso degli anni l’amministrazione comunale ha quindi gestito lo spazio con interventi ordinari, dalla pulizia settimanale allo sgombero della neve, fino alla gestione dell’illuminazione pubblica.

Un primo passo verso il passaggio definitivo era avvenuto nel 2019, quando la Parrocchia aveva donato al Comune la piena proprietà del fabbricato dell’ex sala cinematografica, conosciuto da tutti come ‘Ex cinema parrocchiale’.

Ora che la donazione riguarda l’intera piazza l’operazione è stata formalizzata dopo il parere favorevole del Consiglio parrocchiale per gli affari economici e l’autorizzazione del Consiglio diocesano per gli affari economici della Diocesi di Saluzzo.

Il trasferimento avviene a titolo gratuito, ma con alcune condizioni: il Comune dovrà mantenere la destinazione dell’area a parcheggio pubblico, conservarne il nome di piazza San Giovanni Bosco e preservare la statua della Madonna collocata nell’area verde. Inoltre sarà verificata la possibilità di illuminare, tramite l’impianto pubblico, la facciata della vicina Cappella dedicata alla Madonna della Carrera.

Tra gli accordi previsti anche c’è anche la possibilità per la Parrocchia di utilizzare gratuitamente la piazza, su semplice richiesta, per eventuali iniziative o manifestazioni.

“Il passaggio di proprietà – spiegano dall’amministrazione comunale - consentirà inoltre al Comune di partecipare con maggiore facilità a bandi e finanziamenti per la riqualificazione urbana. In questa prospettiva si inserisce anche un primo progetto che interesserà una piccola porzione della piazza con la realizzazione di una nuova area di sosta per camper.

L’intervento sarà possibile grazie alla partecipazione al ‘Bando aree di sosta’, promosso con il supporto del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt). Il progetto ha ottenuto un contributo di 56.400 euro nell’ambito degli oltre 1,7 milioni di euro destinati dalla Regione Piemonte allo sviluppo del turismo itinerante. In provincia di Cuneo sono undici i Comuni beneficiari, tra cui anche Revello”.

L’area camper di piazza don Bosco interesserà solo una parte limitata della superficie, senza modificare la funzione principale di parcheggio pubblico e spazio urbano a servizio del paese.

“Con il passaggio di proprietà dell’area potremo programmare con maggiore facilità interventi di valorizzazione dello spazio pubblico - evidenzia l’amministrazione comunale. - La piccola area di sosta per camper rappresenta un primo passo in questa direzione e punta a migliorare i servizi, rendendo Revello sempre più accogliente anche per i visitatori”.