LILT Saluzzo cerca nuovi volontari per ospedali e trasporti

La LILT di Saluzzo avvia una ricerca di nuovi volontari da inserire nelle proprie attività di supporto sul territorio, con particolare riferimento alle attività ospedaliere nelle sedi di Savigliano e Busca e al servizio trasporti presso la sede di Saluzzo.
L’impegno di volontariato si svolgerà nei giorni infrasettimanali, con disponibilità in orario mattutino o pomeridiano, secondo le necessità organizzative dell’associazione.
Per i candidati selezionati è previsto un obbligatorio corso di preparazione, finalizzato a fornire gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza, equilibrio e adeguata formazione il servizio richiesto.
Possono presentare la propria candidatura persone che:
- non abbiano svolto né svolgano professioni sanitarie;
- non abbiano vissuto un lutto significativo recente, indicativamente nell’ultimo anno;
- non siano affette, né siano state affette in passato, da malattie oncologiche.
L’iter di selezione prevede inoltre un primo colloquio psicologico di idoneità, volto a valutare l’attitudine personale e la compatibilità con le caratteristiche del servizio.
L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per dedicare tempo, presenza e attenzione a favore delle persone più fragili, entrando a far parte di una rete di volontariato che opera con serietà, formazione e spirito di servizio.
Per informazioni e per manifestare il proprio interesse è possibile contattare la LILT delegazione di Saluzzo Tel 0175/42344 saluzzo@legatumoricuneo.it