Attualità | 09 marzo 2026, 17:25

LILT Saluzzo cerca nuovi volontari per ospedali e trasporti

Opportunità infrasettimanali mattutine o pomeridiane a Savigliano, Busca e Saluzzo: corso di formazione obbligatorio, colloquio psicologico e requisiti specifici per chi vuole supportare i malati oncologici

La LILT di Saluzzo avvia una ricerca di nuovi volontari da inserire nelle proprie attività di supporto sul territorio, con particolare riferimento alle attività ospedaliere nelle sedi di Savigliano e Busca e al servizio trasporti presso la sede di Saluzzo.

L’impegno di volontariato si svolgerà nei giorni infrasettimanali, con disponibilità in orario mattutino o pomeridiano, secondo le necessità organizzative dell’associazione.

Per i candidati selezionati è previsto un obbligatorio corso di preparazione,  finalizzato a fornire gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza, equilibrio e adeguata formazione il servizio richiesto.

Possono presentare la propria candidatura persone che:

  • non abbiano svolto né svolgano professioni sanitarie;
  • non abbiano vissuto un lutto significativo recente, indicativamente nell’ultimo anno;
  • non siano affette, né siano state affette in passato, da malattie oncologiche.

L’iter di selezione prevede inoltre un primo colloquio psicologico di idoneità, volto a valutare l’attitudine personale e la compatibilità con le caratteristiche del servizio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per dedicare tempo, presenza e attenzione a favore delle persone più fragili, entrando a far parte di una rete di volontariato che opera con serietà, formazione e spirito di servizio.

Per informazioni e per manifestare il proprio interesse è possibile contattare la LILT delegazione di Saluzzo Tel 0175/42344 saluzzo@legatumoricuneo.it

