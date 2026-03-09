 / Eventi

Eventi | 09 marzo 2026, 15:45

A Boves in scena lo spettacolo teatrale "Una strana agenzia"

Tratto dalla commedia di Donato Dutto, estroso intellettuale bovesano

Il 21 marzo 2026, a Boves presso la Sala polivalente “Banca di Boves” alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo "Una strana agenzia" liberamente tratto dalla commedia omonima di Donato Dutto. Lo spettacolo chiude gli appuntamenti per ricordare la figura di questo estroso intellettuale bovesano.

L'epoca della sua stesura doveva coincidere con i primi tentativi di usare il poligrafo, la cosiddetta "macchina della verità". E proprio attorno a questa macchina si svolge la narrazione, che vede coinvolti i vari personaggi che si alternano sulla scena. Ne nascono una serie di situazioni divertenti che ci aiutano a capire come le verità siano spesso soggettive.

Come diceva lo stesso Donà: "Illusorio il preteso nostro “Libero Arbitrio”. Chi siamo noi? Marionette... illuse non solo di poter "fare", ma anche di poter "volere"…

con: Vanessa Crudo, Mara Ghibaudo, Massimo Gagliardi, Davide Gastaldi, Germano Giordanengo, Manuel Spada, Morena Toselli.

Alle luci Erio Giordanengo, alle musiche Cecilia Baudino, alle proiezioni Silvia Satta, aiuto regia Mauro Toro.

Adattamento e regia Elide Giordanengo.

