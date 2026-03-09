Neuropsichiatria infantile, la ricerca dell'Asl CN1 protagonista al convegno nazionale di Bologna

Il 6 e 7 marzo il Gruppo Operativo Progetti e Innovazione del Dipartimento Materno Infantile dell’Asl CN1 ha presentato a Bologna tre contributi scientifici nell’ambito delle Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia clinica dello sviluppo, evento promosso dall'Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento-AIRIPA.

I poster selezionati illustrano alcune esperienze cliniche innovative della Neuropsichiatria Infantile dell’Asl CN1, sviluppate in collaborazione con il C.A.S.A. - Centro Autismo e Sindrome di Asperger: un modello di valutazione e presa in carico integrata della comorbidità ADHD–Autismo, basato sull’esperienza dell’ambulatorio dedicato dell’Asl CN1; un modello d'intervento combinato digitale–ecologico sul disturbo della coordinazione motoria, pensato per rispondere ai bisogni di bambini con profili di neuro-sviluppo complessi; una revisione sistematica sulle differenze di sesso e di genere nell’ADHD, un tema ancora poco esplorato, ma cruciale per la pratica clinica.

Il gruppo di lavoro è coordinato dal direttore Franco Fioretto e composto dagli specialisti Giuliana Delia, Danilo Dimitri, Marika Galliano, Giulia Franceschi e Daniele Nunziato.

L’esperienza di Bologna ha rappresentato un’occasione importante per condividere esperienze, modelli operativi e prospettive innovative nel campo della psicologia clinica dello sviluppo, valorizzando il contributo della sanità pubblica piemontese nella ricerca e nella pratica basata sull'evidenza.