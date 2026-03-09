 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 09 marzo 2026, 16:22

BOCCE / Le donne del volo dell’Auxilium Saluzzo conquistano la final four scudetto

Battuta Bassa Valle per 13-11 nell’ultima giornata della regular season. Semifinale contro Noventa

BOCCE / Le donne del volo dell’Auxilium Saluzzo conquistano la final four scudetto

In occasione della festa donna, è proprio il gentil sesso a regalare soddisfazioni all'Auxilum Saluzzo del presidente Pieraldo Moine. 

Nella specialità volo, in serie A femminile, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, vincendo per 13-11 con Bassa Valle nell’ultima giornata della regular season, ha conquistato la qualificazione alla final four scudetto in programma il fine settimana del 21 e 22 marzo a Feltre, presso la Bocciofila Mugnai. 

In semifinale Traversa e compagne giocheranno con Noventa, mentre nell’altra semifinale si incroceranno Bassa Valle e Borgonese. 

Le vincenti giocheranno la finale scudetto, domenica 22 marzo con inizio ore 9. 

Bene anche il settore giovanile, con gli under 15 vittoriosi per 10-4 con Tre Valli ed 11-3 con Veloce Club Pinerolo. 

Domenica 15 marzo, presso il bocciodromo saluzzese, gara a coppie provinciale, con inizio alle 8,30. 

Per la specialità petanque, nulla da fare per il team  di Corrado Caporgno nella serie A femminile, con la sconfitta per 8-14, con Abg Genova. 

Domenica 15 marzo, trasferta con la Bovesana.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium