BOCCE / Le donne del volo dell’Auxilium Saluzzo conquistano la final four scudetto

In occasione della festa donna, è proprio il gentil sesso a regalare soddisfazioni all'Auxilum Saluzzo del presidente Pieraldo Moine.
Nella specialità volo, in serie A femminile, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, vincendo per 13-11 con Bassa Valle nell’ultima giornata della regular season, ha conquistato la qualificazione alla final four scudetto in programma il fine settimana del 21 e 22 marzo a Feltre, presso la Bocciofila Mugnai.
In semifinale Traversa e compagne giocheranno con Noventa, mentre nell’altra semifinale si incroceranno Bassa Valle e Borgonese.
Le vincenti giocheranno la finale scudetto, domenica 22 marzo con inizio ore 9.
Bene anche il settore giovanile, con gli under 15 vittoriosi per 10-4 con Tre Valli ed 11-3 con Veloce Club Pinerolo.
Domenica 15 marzo, presso il bocciodromo saluzzese, gara a coppie provinciale, con inizio alle 8,30.
Per la specialità petanque, nulla da fare per il team di Corrado Caporgno nella serie A femminile, con la sconfitta per 8-14, con Abg Genova.
Domenica 15 marzo, trasferta con la Bovesana.