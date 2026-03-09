Il piccolo tifoso del Bra conquista Livorno: la sua corsa con la bandiera finisce sulla rivista della città toscana

Un bambino di sette-otto anni, una bandiera più grande di lui e una corsa instancabile sugli spalti dello stadio Armando Picchi di Livorno. È l'immagine che ha colpito la redazione del mensile "LIVORNOnonstop", che nel numero di marzo ha dedicato un servizio nella rubrica "Colpo d'occhio" a un piccolo grande tifoso del Bra.

La scena risale alla trasferta dell'8 febbraio scorso, quando una trentina di sostenitori giallorossi aveva raggiunto la Toscana per seguire la squadra. Tra loro, quel bambino che dopo il fischio d'inizio ha corso da un lato all'altro della curva per una decina di minuti, sventolando orgogliosamente il bandierone sulle spalle, fino a quando la pioggia non lo ha costretto a ripararsi sotto l'ombrello di un adulto.

"La scena del bambino che corre con tanta gioia, con passione, con entusiasmo, felicissimo di sventolare a più non posso la bandiera del proprio cuore, è davvero uno spot di rara genuinità e tenerezza", scrive la rivista livornese, che conclude con una riflessione: "Magari gli adulti si comportassero nella stessa maniera".