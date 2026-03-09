TENNISTAVOLO / A4 Scotta Verzuolo: vittoria del campionato di B2 e promozione con due turni d'anticipo

Periodo magico per le formazioni verzuolesi impegnate nei campionati nazionali maschili, dopo il successo in B1 dell’A4 Tonoli, anche l’A4 Scotta si è aggiudicata il campionato di B2 e la promozione nella serie superiore con due giornate di anticipo.

La formazione verzuolese si è infatti imposta per 5-4 nel big match con l’Area 172 di Savigliano al termine di una partita combattutissima durata ben 6 ore. Il match ha regalato emozioni intense ai tifosi delle due compagini, tenendoli con il fiato sospeso fino all’ultimo. La partita è iniziata in salita per l’A4 Scotta che, dopo i primi 5 incontri, era in svantaggio per 4-1, ma quando le sorti dell’incontro sembravano decise, i verzuolesi hanno avuto una grande reazione d’orgoglio ed hanno vinto i quattro incontri successivi, ribaltando il risultato tra il tripudio dei sostenitori che hanno seguito la squadra. Due punti a testa sono stati conquistati da Mattia Garello e Vladimir Sych, mentre il 5° punto è arrivato grazie ad Andrea Garello. A due giornata dalla fine del torneo l’A4 Scotta resta ancora imbattuta, così come l’A4 Tonoli in B1.

Nel torneo di B1 l’A4 Tonoli ha infatti espugnato il campo dell’Enjoy Collegno con un perentorio 5-0. Due punti a testa sono stati conquistati da Simone Garello ed Alessandro Soraci, mentre il 5° punto l’ha ottenuto Anastasios Riniotis. Conquistata la promozione nella serie superiore, l’unico obiettivo delle due compagini verzuolesi resta quello di mantenere l’imbattibilità stagionale.

Semaforo rosso invece per l’A4 Avis che, nel campionato di C1, ha perso per 5 a 2 sul difficile campo dell’Isola d’Asti. La squadra verzuolese occupa ora il 2° posto in classifica.

Domenica 8 marzo erano in programma a Torino i quinti concentramenti dei campionati femminili di serie A2 e B.

Nel torneo di A2 l’A4 Etea ha perso per 4 a 2 il primo incontro contro la forte formazione dei Quattro Mori di Cagliari ed ha pareggiato per 3-3 il secondo con il TT. Torino. La formazione verzuolese è al 5° posto in classifica.

Nel campionato di serie B le due formazioni verzuolesi si sono ben comportate ottenendo tre vittorie ed una sola sconfitta. La giovanissima A4 Caffetteria Quattrogatti ha vinto per 4-2 con l’Enjoy Collegno e per 4-1 con il Moncalieri. L’A4 BeneBanca ha prevalso per 4-0 sul Torino A e perso per 4-1 con il Torino B. La prima formazione è al 2° posto in classifica e la seconda al 5°.

