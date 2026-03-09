VOLLEY A1F PLAY-OFF CHALLENGE CUP / San Giovanni in Marignano-Honda Cuneo 0-3: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 8: non sbaglia praticamente nulla o quasi. Bene a muro (2) e anche nelle fast e nei primi tempi. Su otto attacchi ne vanno a segno sette.
JAELYN KEENE 8: resta in campo nei primi due set, giusto il tempo per conquistare una pioggia di complimenti. Due dei tre ace delle Gatte portano la sua firma. Imperiosa anche a muro (3) e in attacco (6). Con 11 punti è la top scorer insieme a Pucelj.
PRINCESS ATAMAH: S.V.
JESSICA RIVERO 7: in leggera difficoltà in ricezione. Fino a quando resta in campo si fa rispettare e mette a segno 7 punti. La sua battuta, anche se non produce ace, crea più di un grattacapo alla retroguardia delle padrone di casa.
NOVA MARRING 7,5: in ricezione, quando viene chiamata in causa, risponde sempre presente. Utile anche in attacco, dove mette a terra tre punti, uno dei quali con un tocco di autentica astuzia. Nel finale del terzo set ha il merito di rimettere in carreggiata il Cuneo.
ERIKA PRITCHARD 7,5: entra in campo per far rifiatare Bintu Diop. Nel ruolo di opposto si esalta e mette a segno otto punti, per un ragguardevole 67% di efficienza.
LINDA MAGNANI: S.V.
SAFA ALLAOUI: S.V.
ANNA BARDARO 6,5: torna tra le titolari dopo oltre un mese. Nei primi due set è attenta e pronta a dare una mano anche in difesa. Accusa un calo nel terzo set, soprattutto in ricezione.
AGNESE CECCONELLO 7: solidissima a muro, mentre in attacco è meno cinica del solito. Nel finale di match piazza un moster-block che chiude un set equilibrato e pone la parola fine alla partita.
MASA PUCELJ 7,5: regge bene in ricezione. In attacco finalizza otto palloni, ma sbaglia anche tanto. Due muri e un ace completano una buona prestazione, tanto che la platea dei giornalisti le consegna il titolo di MVP.
NOEMI SIGNORILE 8: prestazione sontuosa. Quando la ricezione non è perfetta, ci pensa lei a mettere le cose al posto giusto. Serve assist al bacio a tutte le compagne.
BINTO DIOP 7,5: resta in campo fino a metà del secondo set. Prima della sua uscita mette a referto quattro attacchi vincenti e due muri. Preziosa anche in difesa.
FABIO TISCI-PAOLA CARDULLO 7,5: bravi a tenere sempre alta la guardia e soprattutto a motivare le Gatte in modo perfetto. Mettono in campo diverse soluzioni, tutte vincenti, come quella di Pritchard al posto di Bintu Diop. Insomma, tralasciando parte del terzo set trasformano questa trasferta dei Play-off Challenge in una mezza scampagnata.