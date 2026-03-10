Borgo San Dalmazzo, lunedì 16 marzo sospensione idrica per lavori Pnrr sulla rete

Lunedì 16 marzo, dalle ore 8 alle 18, sarà sospesa l'erogazione idrica in diverse zone di Borgo San Dalmazzo per consentire a Cogesi-Acda S.p.a. di completare importanti lavori di efficientamento della rete idrica comunale.

L'intervento rientra nel progetto Pnrr "Acquedotto 4.0" (M2C4-I4.2_231), finalizzato alla riduzione delle perdite idriche nei comuni gestiti dall'azienda attraverso la sostituzione e l'ammodernamento delle infrastrutture. In particolare, i tecnici effettueranno il collegamento idraulico tra la nuova rete posata in corso Barale e via Vittorio Veneto e quella esistente, all'angolo con via Boves.

Una volta completati, i lavori garantiranno alle utenze della parte bassa di via Vittorio Veneto, nella zona tra Asl e stadio Pedona, la regolare distribuzione dell'acqua anche durante futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riducendo così i disagi legati a eventuali sospensioni del servizio.

Le strade interessate dalla sospensione idrica comprendono corso Barale, da via Livio Bianco a via Vittorio Veneto; via Vittorio Veneto, da largo Argentera a via discesa Molino; via Boves, dalla rotatoria di via Po a via Vittorio Veneto; via Stura, via Gesso, via San Pio V, via Matteotti, via Ospedale, via Avena, via Dogliani, vicolo del Quartiere, via Asilo, vicolo Piazza d'Armi, piazza Don Viale, via Grande Torino e l'intera zona dello stadio e dei campi sportivi.

Cogesi-Acda si scusa per il disagio e avverte che, al ripristino del servizio, l'acqua potrebbe presentare per breve tempo alterazioni organolettiche. L'azienda ricorda inoltre che i tecnici non intervengono sugli impianti interni alle abitazioni private e invita i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta.