Sport | 10 marzo 2026, 17:47

CICLICMO/ Vigor Cycling: Solavaggione sfortunato ad Albenga, Lantermino convocato in Rappresentativa Regionale

Il portacolori della Vigor Cycling chiude 61° nella prova nazionale di mountain bike dopo una caduta di massa. Debutto confermato per esordienti e allievi al Criterium di Monaco. Successo per il corso sulla sicurezza del ciclismo

Il Vigor Cycling Team di Piasco

Dopo aver preso parte alla gara di Torre Canavese, Dennis Solavaggione è risalito in sella per disputare anche la successiva prova nazionale di mountain bike ad Albenga. Alla fine tanto generosa, quanto sfortunata è risultata la prestazione dell'atleta della Vigor Cycling. Partito in sessantreesima posizione, (circa un centinaio gli iscritti) l'atleta di Rossana è rimasto coinvolto in una caduta di massa nella fase di avvio, e ha ripreso a correre, anche a causa di un problema meccanico, quando il gruppo aveva già preso il largo. Dimostrando carattere, Dennis Solavaggione non si è comunque arreso producendosi, in una forsennata rincorsa che sul traguardo gli valeva la sessantunesima piazza.

Per quanto riguarda il settore strada, è stato confermato il debutto delle formazioni esordienti e allievi domenica 22 marzo in occasione del "51° Criterium di Monaco", mentre una gratificante convocazione è pervenuta a Tomas Lantermino. Il piaschese domenica 15 dello stesso mese, difenderà i colori della Rappresentativa Regionale, scelto, insieme ad altri cinque agonisti dal tecnico Gian Pietro Campagnaro, per gareggiare nella prestigiosa Coppa Cei per allievi in programma a Lucca.

Infine, da segnalare la piena riuscita del corso per la sicurezza dei ciclisti promosso dal Comitato Provinciale Cuneese, presieduto da Sergio Barale che si è dichiarato soddisfatto per l'adesione e il contributo offerto in occasione dell'evento "Regole e Competizione: Il Percorso dei Campioni". Successo dovuto anche grazie alla sinergia realizzata tra la competenza dei relatori e l'entusiasta partecipazione degli atleti inclusi quelli della Vigor Cycling accompagnati dai propri direttori sportivi.  

