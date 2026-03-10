TENNISTAVOLO / Weekend agrodolce per le squadre monregalesi

La quinta giornata di ritorno dei campionati di tennistavolo ha regalato risultati contrastanti alle formazioni monregalesi, con alcune soddisfazioni ma anche qualche delusione nelle serie maggiori.

Serie B1 – Ancora ko il TT MLM

Continua il momento difficile del TT MLM Mondovì, che cade in casa contro il TT Vigevano 1999 O.Met per 3-5. Decisivo il doppio successo del vigevanino Negrila, che ha superato sia Di Pierro che Austria in tre set, prima di arrendersi a Guerrini. Inutili le vittorie di Palmarucci su Di Pierro: il monregalese ha poi ceduto, come Torta, contro Austria e Guerrini. Il TT MLM, sempre ultimo in classifica, ospiterà il 28 marzo il Cortemaggiore nel tentativo di rilanciarsi.

Serie C2 – La Macelleria Gazzera piega Verzuolo

Cambio di registro in Serie C2, dove il TT Macelleria Gazzera Mondovì ha conquistato una bella vittoria casalinga contro Verzuolo A4 Acqua eva. Dopo l'iniziale vantaggio di Basso (3-2 a Ponzo) e il pareggio firmato da Cesano in rimonta su Sannini, i padroni di casa hanno preso il largo grazie al netto 3-0 di Fragolino su Barbero e al 3-1 di Basso su Cesano. Nel finale, decisive le vittorie di Sannini su Barbero e di Fragolino su Cesano, che hanno consegnato il successo ai locali. Prossimo impegno il 27 marzo contro Isola d'Asti Bausola.

Serie D1 – Botta Forni sconfitto in casa

Nulla da fare invece per il TT Botta Forni in Serie D1, sconfitto in casa per 2-4. Le uniche gioie sono arrivate da Alessandrini, vincitore al quinto set su Calissano e in tre su Badellino, mentre Beltramo e Borrello hanno offerto buone prestazioni senza però portare a casa punti. La squadra cercherà il riscatto il 26 marzo a Verzuolo contro A4 Dental Quality.

Serie D2 – Bruno Gomme a punteggio pieno

Dominio assoluto in Serie D2 per il TT Bruno Gomme, che ha rifilato un sonoro 6-0 al TT Olmense Nuova Color. La capolista ha dominato grazie alle prove maiuscole di Camperi (doppietta su Serra e Santini), Mamino (vittorie su Santini e Piano) e Miino (successi su Piano e Serra). Trasferta a Fossano in programma il 26 marzo.

Serie D3 – Bene la Nuova Giacobba, pareggia lo Scatolificio

Turno di riposo per il TT Colonia Agricola nel girone L, mentre nel girone I arriva una vittoria di prestigio per il TT Nuova Giacobba, che ha battuto 5-1 il TT Alba Cantine Sobrero. Protagonisti Fulcheri, con due vittorie sofferte al quinto e al quarto set, e Maria Cuniberti, autrice di una doppietta a punteggio pieno. Crucianu ha riscattato la sconfitta iniziale con Cravanzola vincendo l'ultimo match contro Marco Bima in quattro set.

Nello stesso girone, pareggio interno per il TT Scatolificio Doglianese, che dopo essere stato avanti 3-1 grazie ad Andrea Stefanoni e La Bua si è fatto rimontare fino al definitivo 3-3. Decisivi nel recupero avversario Bernardi (vittoria su Andrea Stefanoni) e Armando (successo su Ivan Beltramo).

Femminile – Esordio amaro per il TT Zimbardi

Sul fronte femminile, esordio amaro a Novara per il TT Zimbardi in Serie B. Nella prima gara contro le padrone di casa del Regaldi, le monregalesi hanno raccolto solo la vittoria di Alessandrini su Negrini nel definitivo 1-4. Stesso risultato nel secondo match contro Donatori Sangue Cascina, con l'unico punto firmato da Beccaria contro Corini.

A Verzuolo, invece, il TT Agriturismo Manzone ha chiuso con un bilancio di una vittoria e una sconfitta in Serie C. Dopo il ko per 2-3 contro A4 Verzuolo Benebanca, è arrivato il riscatto nel secondo incontro con la bella vittoria per 3-2 sul Pink Alessandria, trascinata dalla doppietta di Kostenko e dal successo di Cuniberti su Cassina.