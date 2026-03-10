Il campione europeo di tiro con l'arco Michea Godano accolto in Comune a Fossano

Il sindaco di Fossano Dario Tallone e l’assessore allo Sport Danilo Toti hanno ricevuto oggi in municipio il campione di arco Michea Godano, portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e fresco vincitore del titolo europeo categoria Compound (sia individuale, sia nel mixed team con Elisa Roner) lo scorso febbraio in Bulgaria ai campionati europei indoor.

“Abbiamo voluto anzitutto dire grazie a Michea per aver portato alto il nome della nostra città in Europa", hanno commentato Tallone e Toti. "All’incontro erano presenti anche il colonnello Andrea Alba, comandante provinciale della Guardia di Finanza e il tenente Carmine Vitrani, comandante della Tenenza di Fossano, ringraziamo loro a nome di tutte le forze armate che con i loro gruppi sportivi danno la possibilità a giovani atleti di far diventare la passione un lavoro e di poter realizzare i loro sogni”.

“Una passione che è nata quasi per caso: dopo un pomeriggio al parco con i miei amici ho chiesto a mio fratello di farmi le frecce e da lì non è più smesso", ha raccontato Godano. "All’inizio facevo 'solo sagome' e dopo tanti anni ho cambiato categoria e ho avuto la fortuna di trovare un’opportunità importante come le Fiamme Gialle che ringrazio per aver creduto in me”.