ATLETICA / Quattro cuneesi nella squadra regionale che prenderà parte al Trofeo di Marcia Città di Finale Ligure

Il settore tecnico regionale ha ufficializzato la squadra che prenderà parte alla quinta edizione del Trofeo di Marcia Città di Finale Ligure domenica 22 marzo.

La compagine piemontese sarà composta da 18 atleti, 9 maschi e 9 femmine, appartenenti alle categorie ragazzi, cadetti e allievi.

Lo scorso anno il Piemonte chiuse al secondo posto la classifica per regioni e portò a casa il successo individuale di Chiara Simiand nella categoria ragazze.

Nell'elenco dei convocati, pubblicato sul sito di Fidal Piemonte, ci sono: Giulia Olivero (cat. Ragazze), Matteo Brignone (Cadetti) del Roata Chiusani, Giancarlo Forni (Allievi) e Aurelio Forni (Cadetti) dell'Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo.