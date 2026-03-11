 / Sport

Sport | 11 marzo 2026, 14:08

ATLETICA / Quattro cuneesi nella squadra regionale che prenderà parte al Trofeo di Marcia Città di Finale Ligure

Lo scorso anno il Piemonte chiuse al secondo posto la classifica per regioni

Il Piemonte a Finale nel 2025 - foto sito fidal piemonte

Il settore tecnico regionale ha ufficializzato la squadra che prenderà parte alla quinta edizione del Trofeo di Marcia Città di Finale Ligure domenica 22 marzo

La compagine piemontese sarà composta da 18 atleti, 9 maschi e 9 femmine, appartenenti alle categorie ragazzi, cadetti e allievi. 

Lo scorso anno il Piemonte chiuse al secondo posto la classifica per regioni e portò a casa il successo individuale di Chiara Simiand nella categoria ragazze.

Nell'elenco dei convocati, pubblicato sul sito di Fidal Piemonte, ci sono: Giulia Olivero (cat. Ragazze), Matteo Brignone (Cadetti) del Roata Chiusani, Giancarlo Forni (Allievi) e Aurelio Forni (Cadetti) dell'Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo.

