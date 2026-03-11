GINNASTICA RITMICA / Debutto di stagione a Chivasso per le ginnaste monregalesi

La nuova stagione agonistica 2026 è partita con l’importante gara della Federazione Ginnastica d’Italia al Palalancia di Chivasso con la Prima Prova Regionale Campionato Individuale Silver.

Due sono le atlete della Società Ginnastica Mondovì che vi hanno partecipato anche se solo quest’anno esordivano in categoria Juniores e sono avanzate di livello passando da LB a LC 1 portando in pedana due nuovi esercizi ciascuna: Cerchio e Clavette per Celeste Madeddu e Nastro e Clavette per Desire Gonella. Dopo quest’esperienza sono state proiettate nell’altra competizione: la Prima Prova Regionale del Campionato Aics Piemonte e Valle d’Aosta svoltosi a Saint Vincent dove Celeste Madeddu ha conquistato il secondo gradino del podio con una bella performance al Cerchio e il 5° posto nelle Clavette e seguita al 6^ posto dalla brava Desire Gonella che ha anche ottenuto la 4^ posizione nella specialità del Nastro.

[Desire Gonella e Celeste Madeddu]

Nell’individuale Junior 2 primo posto per Gaia Viglino con il suo nuovo esercizio alla Fune e argento di specialità al Cerchio con l’ottimo punteggio di 11.150. In categoria Senior 2 Melissa Borgna si distingue come sempre ottenendo un alto 10.275 al Cerchio dove arriva 4^ per un soffio seguita dalla compagna Alessia Neacsu 5^; entrambe le ginnaste hanno presentato nuove routine con questo attrezzo. La classifica di specialità alle Clavette porta l’argento a Melissa un buon 10.050 e un meritato bronzo ad Alessia. Agnese Fachino, Senior 3, ottiene l’oro al suo esordio con il nastro e l’argento nella specialità della fune. Nel collettivo Silver LA entra in campo la giovane squadra a corpo libero di Margherita Boetti, Azzurra Viglino e Caterina Zecchino che ottengono un punteggio quasi pieno alle difficoltà (1.450) e il primo posto di specialità nella classifica Allieve.

[Giorgia Casagrande e Beatrice Lovera]

Nell’ individuale Advanced ottima prestazione per Beatrice Lovera al Cerchio con il notevole punteggio di 12.625 che le vale l’oro indiscusso di specialità in categoria Senior 2. Molto bella ed espressiva la performance della compagna Giorgia Casagrande che in categoria Senior 3 ottiene l’oro di specialità alle Clavette con un brillante 12.025. Al secondo ingresso in pedana le due fantastiche ginnaste, Giorgia e Beatrice, eseguono in coppia uno spettacolare esercizio al Cerchio ottenendo l’argento con un meritato 10.550.

[Il trio allieve]

Questi bellissimi risultati hanno superato le aspettative poiché quasi tutte le ginnaste si esibivano con esercizi nuovissimi e le tecniche Edith Bernelli, Alice Bonicco e la Dt Silvia Ghibaudo sono certe che la prossima Domenica dove si esibiranno anche tutte le altre ginnaste nelle categorie Basic, Plus e Master riscuoteranno altrettanti successi.