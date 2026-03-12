Anche quest’anno il Comune di Bra celebra la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, giunta alla sua trentunesima edizione. Simbolo di speranza, impegno sociale e sensibilizzazione in materia di giustizia e legalità, la ricorrenza verrà sottolineata con un incontro pubblico dedicato in particolar modo alle scuole secondarie di primo e secondo grado cittadine.

L’appuntamento, in programma venerdì 20 marzo 2026 alle 11 al Polifunzionale “Giovanni Arpino”, vedrà la presentazione – da parte degli studenti e delle studentesse braidesi – delle monografie di alcune delle centinaia di vittime innocenti delle mafie, approfondite e scelte insieme ai docenti.

L’obiettivo è rinnovare la memoria e l'impegno civile: queste storie saranno l’occasione per una più ampia riflessione su quanti, ancora oggi, subiscono la violenza mafiosa e sulle possibili risposte della società, generando responsabilità condivisa. Durante l'evento, i nomi di tutte le vittime innocenti saranno proiettati sullo schermo in sala alla presenza di ragazzi e rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bra e dalla Scuola di Pace “Toni Lucci”, in collaborazione con Libera e Avviso Pubblico.