Servizio Civile Oasi Giovani: aperti i cinque posti per “Futuri possibili”

È attiva anche quest'anno la possibilità di effettuare il servizio civile universale presso Oasi Giovani. Il progetto specifico si chiama “Futuri possibili”, ed è uno dei cinque attivati dal Consorzio Monviso Solidale sul proprio territorio di pertinenza.

Si potrà scegliere come sede il baby parking (1 posto disponibile) ed i micronidi (1 posto), il Centro educativo post-scolastico, sia medie che elementari (2 posti) e la comunità genitore-bambino (1 posto).

"Tra gli obiettivi generali previsti dal progetto – spiegano i promotori – vi è quello di favorire l’inclusione sociale delle categorie fragili, supportare le azioni delle insegnanti e degli educatori attraverso attività di potenziamento delle azioni didattiche e di cura delle relazioni con i bambini e favorire l’inclusione sociale e l’aggregazione nei contesti educativi, scolastici, ricreativi dei bambini e degli adolescenti in difficoltà. Promuovendo opportunità di inserimento e socializzazione".

Il progetto, come sempre per i giovani tra i 18 ed i 28 anni, prevede un impegno settimanale di 25 ore per 12 mesi, a fronte del quale verrà erogato un rimborso spese di 519,47 euro mensili.

L’iscrizione può essere fatta esclusivamente online, collegandosi al sito domandaonline.serviziocivile.it (accedendo con Spid o Cie). Le domande devono essere presentate entro e non oltre l'8 aprile prossimo, alle ore 14.

Per ulteriori informazioni e per un aiuto nell’iscrizione è possibile contattare lo 0172. 698624 o il 351.3441280, oppure inviare una mail a cristina.paschetta@monviso.it. Oppure, ancora, visitare il sito www.monviso.it/servizio-civile.