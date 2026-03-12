Trofeo ANA “città di Busca”: presenti anche gli atleti monregalesi

Si è svolta, la scorsa domenica 8 marzo, la manifestazione podistica "Trofeo ANA - Città di Busca" nell’omonima località, su un tracciato impegnativo di 10km.

La classifica, riservata agli iscritti ANA, ha visto sul podio gli atleti del Gruppo Sportivo Sez. ANA Mondovì: primo Cristian Conte, secondo Luca Larator, terzo Floriano Roà.

"Una giornata splendida per il nostro Gruppo Sportivo ANA Mondovì che ha iniziato la stagione sportiva con un podio di assoluto valore e prestigio e ci fa ben sperare per il proseguo delle prossime gare. – dichiara il referente Renzo Ferrero - un ringraziamento a tutti gli atleti per la loro presenza e per il loro crescente e continuo impegno sportivo”.