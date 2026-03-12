Trote nei torrenti piemontesi, la Regione cerca l'intesa con l'Ispra

Martedì 10 marzo, nel Grattacielo Piemonte, sede della Regione, si è svolto l’incontro richiesto dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime sul tema dell’immissione di trote nei torrenti soggetti a vincolo ambientale, in particolare nelle aree che costituiscono Rete Natura 2000.

Il tavolo di confronto, coordinato dall’assessore competente Paolo Bongioanni, ha visto la partecipazione del presidente dell’Ente Armando Erbi, del direttore Luca Gautero, dei sindaci di Valdieri, Chiusa di Pesio ed Entracque – Guido Giordana, Claudio Baudino e Gian Pietro Pepino e il consigliere Marco Contarino per il comune di Vernante – dell’assessore delegato della Provincia Simone Manzone con il dirigente Alessandro Risso, del presidente della FIPSAS provinciale Giacomo Pellegrino e delle dirigenti dei Settori regionali Biodiversità e Aree Naturali e Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura Elena Filamauro e Alessandra Berto.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di grande interesse per affrontare le criticità che interessano l’attività di pesca e quindi: i monitoraggi necessari nei torrenti e i relativi costi da sostenere; la tipologia di trota più idonea da immettere; il ruolo degli incubatoi di produzione, in grado di garantire pesce di qualità richiesta a costi contenuti.

La riunione si è conclusa con l’impegno della Regione a promuovere un’iniziativa formale: "Verrà inviata una richiesta a ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - spiega il presidente Erbì - per ottenere una deroga transitoria, in attesa dei monitoraggi previsti nei diversi torrenti delle aree soggette a vincolo. Un confronto importante tra istituzioni, enti di gestione e rappresentanti del territorio per trovare soluzioni condivise che permettano di conciliare tutela ambientale, gestione sostenibile delle acque e valorizzazione della pesca nelle nostre vallate".