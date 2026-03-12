 / Eventi

Eventi | 12 marzo 2026, 17:24

Racconigi si racconta: Maria Teresa d’Asburgo al Castello

Domenica 22 marzo ore 14.45 l’Ufficio Turistico propone il percorso sulla moglie di Carlo Alberto: da matrimonio a 16 anni alla vita nell’ombra

Racconigi si racconta: Maria Teresa d’Asburgo al Castello

Domenica 22 marzo alle 14.45, nell’ambito del ciclo “Racconigi si racconta”, l’Ufficio Turistico di Racconigi organizza un percorso guidato all’interno del Castello dedicato a Maria Teresa d’Asburgo Lorena, moglie del re Carlo Alberto.

Nata il 21 marzo 1801 da Ferdinando III d’Asburgo, sposò a soli 16 anni il Principe di Carignano a Firenze, in un matrimonio segnato presto da incompatibilità. Pacata e devota, visse nell’ombra, legata alla famiglia e ai figli, dimenticata anche dagli storici. La visita svelerà curiosità sui suoi legami con Carlo Alberto e le sue doti di madre e sovrana.

L’appuntamento continua il calendario con una visita speciale domenica 5 aprile: “I Savoia su 4 ruote”, dedicata alla passione della dinastia per i motori nel primo Novecento. Per informazioni consultare la pagina dell’Ufficio Turistico.

