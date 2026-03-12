 / Viabilità

12 marzo 2026

S.Rocco Castagnaretta, da lunedì 16 marzo chiusa l’immissione di via Vignolo su corso Francia

Il provvedimento per permettere le operazioni di costruzione della rotatoria stradale alla stessa intersezione

Da lunedì 16 marzo chiuderà, sia in entrata che in uscita, l’immissione di via Vignolo su corso Francia, in frazione San Rocco Castagnaretta, per permettere le operazioni di costruzione della rotatoria stradale alla stessa intersezione. Resterà aperto il collegamento tra via Vignolo e via Vecchia di Borgo San Dalmazzo.

La rotonda sorgerà lungo corso Francia, all’intersezione con via Entracque, via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Vignolo, in un punto molto trafficato e da tempo oggetto di segnalazioni.

Per il momento sono in corso di realizzazione le nuove dorsali dei servizi interrati.
 

