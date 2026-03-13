Cuneo 2030: cinque incontri per una visione condivisa del futuro

Nell’ambito del Piano Strategico Cuneo 2030, Provincia di Cuneo, Camera di Commercio e Fondazione CRC promuovono cinque incontri territoriali per coinvolgere attori istituzionali, economici, sociali, culturali ed educativi nella costruzione di una visione comune di futuro.

Gli appuntamenti, ospitati in diverse comunità della provincia, mirano a condividere prospettive e a consolidare il sistema di pianificazione strategica attraverso la sottoscrizione dei Patti di Collaborazione.

I megatrend che stanno ridefinendo il nostro mondo – urbanizzazione, disuguaglianze sociali, squilibri demografici, innovazione tecnologica e cambiamenti climatici – costituiranno il filo conduttore di ciascun evento, offrendo spunti per affrontare le sfide del territorio.

Gli incontri si terranno con il seguente programma: venerdì 27 marzo 2026 alle 10:15 a Cuneo (Spazio Varco, Via Carlo Pascal 5L); giovedì 16 aprile ad Alba (Apro Formazione, Str. Castelgherlone 2/a); mercoledì 22 aprile a Savigliano (Università di Torino polo, Via Garibaldi 6); giovedì 14 maggio a Mondovì (IIS Giolitti Bellisario, Piazza IV Novembre 6); giovedì 28 maggio a Pollenzo (Sede Albergo Agenzia, Via Fossano 21). Ogni sessione prevede accoglienza alle 10:15, saluti istituzionali di Luca Robaldo (Presidente Provincia), Luca Crosetto (Presidente CCIAA) e Mauro Gola (Presidente Fondazione CRC), illustrazione del Piano e dei megatrend da parte dell’Ufficio Studi Fondazione CRC, laboratorio interattivo di Future Thinking curato da Forwardto, focus sui Patti di Collaborazione e aperitivo finale alle 13.

La partecipazione è aperta previa iscrizione sui link dedicati per ciascun incontro, disponibili sulla pagina della pianificazione strategica della Fondazione CRC. Per informazioni: tel. 0171 452775/778/718 o e-mail studi@fondazionecrc.it.