Riviera Trasporti, si dimette l’amministratore unico Nicoletta Cristiani

Nicoletta Cristiani, amministratore unico di Riviera Trasporti ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. La lettera è stata depositata questa mattina negli uffici dell’azienda e presso la Provincia di Imperia, socio di maggioranza della società di trasporto pubblico.

Le dimissioni sono state ufficializzate, ma non sono stati resi noti i motivi della decisione. L’uscita arriva comunque in un momento delicato per RT, al centro di diverse indagini giudiziarie.

Tra queste l’inchiesta della Procura della Corte dei Conti sul caso dei bus a idrogeno, che ha portato a una richiesta di risarcimento per oltre 1 milione e 52 mila euro, e l’indagine della Procura di Cuneo, che ha disposto il sequestro di 25 autobus tra le sedi di Imperia e Ormea con l’ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti e falso documentale.