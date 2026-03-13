CALCIO SERIE C / Il Bra fa visita al Pineto per rilanciare le sue ambizioni di salvezza

Si entra nel rush finale del campionato di Serie C: sette partite che, se affrontate come altrettante finali, potrebbero regalare all’AC Bra la salvezza diretta.

I giallorossi sono attesi domani, sabato 14 marzo, dall’importante sfida sul campo del Pineto. Il match, valido per la 32ª giornata, andrà in scena allo stadio “Mimmo Pavone e Alessandro Mariani”: fischio d’inizio alle 14:30.

Il Bra arriva da dieci giorni di intensi allenamenti: i piemontesi hanno osservato il turno di riposo nello scorso week-end, osservando da fuori i tanti movimenti che ci sono stati nella zona playout. I braidesi erano usciti sconfitti dall’ultimo match giocato a Pesaro (2-1 in favore dei padroni di casa della Vis), stop preceduto dall’importante pareggio per 1-1 al “Sivori” contro la Pianese (gol partita di Scapin al 95’).

L’obiettivo per i ragazzi di mister Fabio Nisticò è sicuramente quello di tornare alla vittoria che manca ormai da più di un mese: era infatti il 31 gennaio quando vinsero in casa con il Gubbio (1-0 e rete del solito Sinani). Da allora quattro sconfitte e due pareggi: risultati che li hanno allontanati dalla salvezza diretta, ora distante quattro punti.

Il Pineto arriva dalla sconfitta di misura maturata sul campo della Pianese (0-1), stop preceduto dalle due importanti vittorie ai danni di Perugia (0-1 in Umbria) e Forlì (3-2 al “Pavone e Mariani” arrivato in pieno recupero). Gli abruzzesi potranno contare ancora una volta sul loro bomber Giovanni Bruzzaniti: 10 sigilli per lui in stagione e quinta posizione nella classifica marcatori del girone B (in testa sempre D’Uffizi dell’Ascoli a 12).

Come dichiarato dal tecnico pinetese Ivan Tisci, l’obiettivo ad inizio anno per i teramani era la salvezza. Ora che il traguardo per loro è ampiamente raggiunto, i biancoazzurri proveranno a racimolare più punti possibili nelle ultime sette giornate, così da assaltare la zona calda della graduatoria.

In classifica il Pineto è ottavo con 42 punti, a una sola distanza dal quarto posto. I braidesi, invece, sono penultimi (18esimi) a quota 26, a quattro lunghezze dalla 15ª posizione che rappresenta la salvezza diretta.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata gli abruzzesi si imposero per 2-1 al “Sivori” con Pellegrino e D’Andrea che risposero all’iniziale vantaggio di Lionetti. I bookmaker danno favorita la squadra di casa (1.80) con il successo degli ospiti che è dato a quota 4.10.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Angelo Taglieri) e su NOW.

La partita sarà diretta da Michele Maccorin di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin di Vicenza, quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata e operatore FVS Ludovico Esposito di Pescara.

Prossimo appuntamento per il Bra venerdì 20 marzo in casa contro la capolista Arezzo. Fischio d’inizio alle 20:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.