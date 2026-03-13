La Fausto Coppi Generali pedala oltre le strade: un ponte tra cultura, comunità e passione

Uno scambio di libri per festeggiare un’amicizia, un legame, una collaborazione fra Italia e Danimarca e in particolare fra Cuneo e Aarhus. Con questo gemellaggio dal grande significato simbolico è iniziato mercoledì 11 marzo a Cuneo l’incontro Reading Forward, dialoghi sulla biblioteca, che ha visto come ospite Marie Østergaard, direttrice delle biblioteche pubbliche di Aarhus, punto di riferimento internazionale per la progettazione di spazi culturali aperti, inclusivi e orientati alla comunità.

Gli organizzatori de La Fausto Coppi e la Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo hanno donato un volume dello scrittore albese da custodire nella casa dei libri in Danimarca e la direttrice danese ha ricambiato con un libro che sarà uno dei primi ad entrare nella nuova biblioteca civica di Cuneo in lingua straniera.

Questo gemellaggio, in collaborazione con il Comune di Cuneo e la Fondazione Artea, rappresenta un’anteprima dell’edizione numero 37 della granfondo internazionale che quest’anno avrà come Paese ospite la Danimarca e vedrà la partecipazione nel weekend di fine giugno dell’ambasciatore.

“Sport e cultura uniscono le persone, i popoli e le culture – ha detto Cristina Clerico assessora del Comune di Cuneo -. Sono elementi essenziali per far crescere le comunità”.

Davide Lauro e Emma Mana presidente e vice dell’Asd Fausto Coppi on the road: “Marie Østergaard ha ricordato che le biblioteche, come le salite epiche, sono luoghi di incontro, sfida e crescita collettiva. Spazi aperti, inclusivi, dove ogni pagina è una nuova avventura da condividere, proprio come le strade alpine. Da qualche anno La Fausto Coppi ospita una Nazione: dopo i Paesi Bassi e nel 2025 l’Argentina, in questa edizione siamo lieti della presenza della Danimarca. Come la biblioteca così la granfondo rappresenta un processo partecipativo e lavoriamo ispirati da questo valore”.

Il console di Danimarca a Torino, Federico Daneo, ha sottolineato il valore internazionale de La Fausto Coppi e in qualità di segretario dei consoli ha annunciato che si sta lavorando per portare a Cuneo le rappresentanze di 47 Paesi in occasione dell’evento sportivo di fine giugno.

La cultura, come il ciclismo, unisce, supera confini e crea comunità.