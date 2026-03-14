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Cronaca | 14 marzo 2026, 19:27

Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Fossano: Vigili del Fuoco al lavoro, situazione sotto controllo

In fiamme alcuni sacchi con polveri di metallo nel piazzale di uno stabilimento in via Ghiglione. Nessun ferito né danni alle strutture

Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Fossano: Vigili del Fuoco al lavoro, situazione sotto controllo

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, a Fossano, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’azienda di smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi in via Ghiglione.

L’allarme è scattato intorno alle 17.45, quando il custode della struttura ha notato del fumo provenire da alcuni sacchi contenenti polveri di metallo. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e le persone presenti sul posto sono intervenute per mettere in sicurezza l’area, trasportando i sacchi all’esterno nel piazzale della fabbrica prima dell’arrivo dei soccorsi.

Le polveri coinvolte nell’incendio non risultano pericolose e le fiamme sono rimaste limitate ai sacchi, senza coinvolgere edifici o altri materiali presenti nello stabilimento. Non si registrano persone ferite o intossicate, né danni alle strutture.

Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del Fuoco di Fossano, l’autobotte proveniente da Morozzo e il nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) di Cuneo, intervenuto con il funzionario di servizio per le verifiche tecniche legate alla tipologia dei materiali coinvolti.

Le operazioni sono ancora in corso per completare la messa in sicurezza dell’area e accertare le cause dell’incendio.

redazione

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