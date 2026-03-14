Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Fossano: Vigili del Fuoco al lavoro, situazione sotto controllo

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, a Fossano, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’azienda di smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi in via Ghiglione.

L’allarme è scattato intorno alle 17.45, quando il custode della struttura ha notato del fumo provenire da alcuni sacchi contenenti polveri di metallo. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e le persone presenti sul posto sono intervenute per mettere in sicurezza l’area, trasportando i sacchi all’esterno nel piazzale della fabbrica prima dell’arrivo dei soccorsi.

Le polveri coinvolte nell’incendio non risultano pericolose e le fiamme sono rimaste limitate ai sacchi, senza coinvolgere edifici o altri materiali presenti nello stabilimento. Non si registrano persone ferite o intossicate, né danni alle strutture.

Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del Fuoco di Fossano, l’autobotte proveniente da Morozzo e il nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) di Cuneo, intervenuto con il funzionario di servizio per le verifiche tecniche legate alla tipologia dei materiali coinvolti.

Le operazioni sono ancora in corso per completare la messa in sicurezza dell’area e accertare le cause dell’incendio.