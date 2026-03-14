I frutti del bosco e del sottobosco protagonisti al Comizio Agrario di Mondovì

Prosegue il ciclo di incontri del Progetto Bottega Contadina, dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali e della filiera corta del territorio monregalese. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo alle ore 17:30 presso il Comizio Agrario di Mondovì, con un incontro dedicato al tema “I frutti del bosco e del sottobosco”.

La serata sarà un’occasione per raccontare e scoprire il valore delle produzioni che nascono nelle aree montane, dove biodiversità, tradizione agricola e gestione sostenibile del territorio si intrecciano dando vita a produzioni uniche e fortemente legate all’ambiente naturale.

Il progetto Bottega Contadina nasce proprio con l’obiettivo di creare un ponte tra aziende agricole e consumatori, promuovendo la filiera corta e la conoscenza delle realtà produttive locali.

Come sottolinea Delia Revelli, presidente della Bottega Contadina:"Questo incontro rappresenta un'opportunità non solo per discutere della filiera corta in agricoltura, ma anche per porre l'accento sulle piccole aziende agricole che operano in aree montane e che hanno scelto di rimanere in queste zone svantaggiate al fine di tutelare il territorio. Queste realtà imprenditoriali si trovano spesso ad affrontare numerose difficoltà, come la conformazione del terreno e la carenza di risorse e servizi. Tuttavia, hanno deciso di perseverare perché desiderano proteggere e salvaguardare il loro ambiente naturale. Questo è particolarmente significativo: implica che stanno svolgendo un lavoro fondamentale per mantenere il territorio sano e esteticamente gradevole. Senza aziende agricole molto zone montane sarebbero ormai completamente spopolate, la presenza invece di imprese come quelle che si racconteranno durante la serata, la montagna continua a vivere anzi il loro ruolo diventa importante sotto diversi aspetti: combattere il dissesto idrogeologico, produrre alimenti di alta qualità, sviluppo rurale anche creando nuovi posti di lavoro e per ultimo, non per importanza, portare turismo sostenibile.»



Protagoniste dell’incontro saranno alcune aziende agricole del territorio che operano proprio nel settore delle produzioni del bosco e del sottobosco: Antiche Macine, Azienda Agricola Artesana, Azienda Agricola Marco Bozzolo e Azienda Agricola Ceaglio.

Durante la serata i produttori racconteranno il proprio lavoro quotidiano e il legame con il territorio, tra coltivazione e raccolta di piccoli frutti, castagne e altri prodotti del sottobosco, portando l’esperienza di chi vive e lavora nelle zone montane e contribuisce ogni giorno alla cura del paesaggio e alla salvaguardia della biodiversità.

Interverrà inoltre Attilio Ianniello del Comizio Agrario di Mondovì, con un contributo dedicato al tema “Il valore del bosco e del sottobosco nelle aree montane”, approfondendo il ruolo della biodiversità e delle risorse naturali nello sviluppo delle aziende agricole e nella valorizzazione del territorio.

L’incontro si concluderà con una degustazione finale gratuita dei prodotti delle aziende agricole partecipanti, momento di incontro diretto tra produttori e pubblico.

Il ciclo di incontri del Progetto Bottega Contadina proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti dedicati alle diverse filiere agricole del territorio, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il lavoro delle aziende e promuovere una maggiore consapevolezza sul valore delle produzioni locali.





La Bottega è aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Per informazioni: Punto vendita Bottega Contadina – Via S. Arnolfo n. 4, 12084 Mondovì

Tel. +39 353 4347426

Email: mercatocontadino.mondovi@gmail.com

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