Mondovì, si abbattono le venti aule dell’alberghiero lambite dalla frana nel 2017

Con una delibera di Giunta, approvato lo scorso sabato, il Comune di Mondovì ha approvato l’abbattimento delle 20 aule dell’alberghiero che furono lambite dalla frana del 29 dicembre 2017. Fortunatamente vuote, non hanno poi più potuto essere utilizzate perché non in sicurezza.



Con la delibera il Comune dà il via libera per l’abbattimento della struttura. “Si tratta della seconda tappa del percorso che porterà alla realizzazione di tre nuovi edifici scolastici, contestuale all'abbattimento di tre edifici esistenti - commenta il sindaco, Luca Robaldo -. A metà legislatura possiamo dirci soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo, ma non dobbiamo perdere di vista il risultato finale".



Sono grato dell'enorme impegno al Consigliere Provinciale Pietro Danna, agli Uffici della Provincia di Cuneo e della Città di Mondovì. All'IIS Giolitti Bellisario Paire Mondovì e Barge - Cn va l'apprezzamento per la pazienza e la capacità di adattamento oltre che per i suggerimenti che non sono mai venuti meno”.