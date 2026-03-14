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Eventi | 14 marzo 2026, 16:05

Giornata nazionale del paesaggio del 14 marzo, con sguardo sulle colline di Langa

Terra di bellezze, storia, natura, paesaggi mozzafiato, proclamate patrimonio Unesco

Giornata nazionale del paesaggio del 14 marzo, con sguardo sulle colline di Langa

Il 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del paesaggio, istituita nel 2017 dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di riflettere sull’art. 9 della Costituzione e “di promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati”.

Dopo 10 anni di successo, questo appuntamento propone, ancora una volta, iniziative imperdibili attraverso musei, archivi, siti archeologici e incontri. In tutta Italia il calendario è davvero ricco di eventi e visite guidate: tra le più interessanti vengono in mente il Piemonte e le Langhe. Colline verdi, antichi castelli, enogastronomia d’eccellenza, un triangolo d'amore perfetto.

Perdetevi nella bellezza di queste terre proclamate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ci si può sbizzarrire a salire e scendere in auto o in moto immersi tra i vigneti, intervallati da qualche noccioleto e con sempre un nuovo paesello all’orizzonte.

Barbaresco, con l’enoteca regionale situata all’interno di una vecchia chiesa e una vista spettacolare sulla valle del Tanaro. Grinzane Cavour (menzione speciale al castello che fu residenza di Camillo Benso). Barolo, con la collina di Cannubi e il pregiato vino. Meritano una citazione anche Monforte d’Alba, La Morra e Serralunga d’Alba.

Prima di rientrare non perdetevi la visita di Neive, incluso tra i Borghi più Belli d’Italia. Amate la letteratura? Un motivo in più per venire qui, nella terra che ha dato i natali a grandi scrittori come Beppe Fenoglio e Cesare Pavese. Non ve ne pentirete!

Silvia Gullino

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