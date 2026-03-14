TENNIS / Finali Junior Next Gen di Lagnasco: Bellani e Parodi aprono lo show under 10

La serie delle finali del torneo Junior Next Gen under 10-12-14 Macroarea Nord-Ovest, organizzata dalla VTT Lagnasco con supporto di Country Cuneo, Michelin, TC Saluzzo e Match Ball Bra (4-15 marzo), si è aperta oggi con i singolari under 10. Nel femminile Gloria Bellani (Canottieri Casale) ha dominato Martina Busa (TC Lecco) 6-1 6-2, grazie a tracciati perfetti, discese a rete e una volée alta di diritto decisiva, seguita dallo staff di Giulia Gabba.

Nel maschile Agostino Parodi (TC Biancorosso Carcare) ha superato Enea Simondi (Country Cuneo) 6-4 7-5 in un testa a testa, prevalendo con maggior precisione sui tocchi del mancino piemontese. Entrambe le finali under 10 hanno messo in luce talenti aggressivi e ricettivi, con potenziale da esprimere.

Domani (domenica 15 marzo) dalle 12 decisive under 14: Matilde Amich (n.1, Canottieri Casale) contro vincente Francia-Bisaki (campo 1), maschile under 14 (campo 2), under 12 femminile Chiara Basso (Best Point Caramagna-Beinasco) vs Virginia Iacobuzio (Monviso Grugliasco, campo 3) e under 12 maschile Stefano Lombardi vs Giovanni Greco. Dalle 16 i doppi, per una rassegna già vincente curata in ogni dettaglio dalla VTT Lagnasco.