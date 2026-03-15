Dogliani celebra la primavera tra musica, arte e creatività

Un fine settimana ricco di appuntamenti culturali a Dogliani, dove arte, musica e creatività accompagneranno l’arrivo della primavera con iniziative aperte alla cittadinanza.

Sabato 21 marzo, in occasione dell’equinozio di primavera, il Comune di Dogliani aderisce all’iniziativa “Primavera di Bellezza”, ideata dall’editore Nino Aragno. Per l’occasione saranno esposte al pubblico, presso l’ala mercatale coperta di piazza Confraternita dei Battuti, due opere collettive realizzate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Dogliani: Nascere come un fiore e Incredibile habitat. Le installazioni, curate da Feliz Impresa Culturale, rappresentano il momento conclusivo del percorso educativo Radis 2025.

Le due installazioni saranno visitabili nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo e faranno da scenario anche ad un laboratorio creativo dedicato ai più giovani. Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17, bambini e ragazzi potranno infatti partecipare a un laboratorio di graffiti organizzato nell’ambito del progetto “C’ENTRO ANCH’IO | Spazio Giovani Dogliani”. Grazie a una speciale carta “magica”, i partecipanti potranno realizzare la propria opera artistica ispirandosi al lavoro dell’artista Petrit Halilaj, autore dell’opera pubblica Abetare (un giorno a scuola), installata lo scorso ottobre in Borgata Valdibà nell’ambito del progetto Radis, promosso dalla Fondazione Arte CRT in collaborazione con la Fondazione CRC.

Sempre legato a questo progetto, giovedì 19 marzo, dalle 18 alle 20 nella sala polivalente, sarà proiettato in anteprima il documentario Radis 2025, con proiezioni alle 18, 18.30 e 19. Il documentario sarà poi trasmesso su Sky Arte domenica 29 marzo alle 20.15.

Il weekend culturale proseguirà domenica 22 marzo con la musica. Alle ore 17, al Teatro Sacra Famiglia, è in programma il penultimo appuntamento della rassegna concertistica “D’Accordi Musicali”, che unisce Dogliani e Cherasco in un progetto condiviso di promozione culturale.

Protagonisti del concerto saranno Silvia Storchi al clarinetto e Valter Protto al pianoforte. Il duo proporrà un programma che attraversa epoche e stili diversi: dalla Sonata op. 120 n. 1 di Johannes Brahms, intensa e lirica, alla Sonata di Francis Poulenc, elegante e ricca di contrasti, fino al celebre Danzón n. 2 di Arturo Márquez in un arrangiamento di Valter Protto, che porterà sul palco ritmi e atmosfere della tradizione latino-americana.

La rassegna, sostenuta dalle Fondazioni CRC e CRT e con ingresso libero, conferma la collaborazione tra le amministrazioni comunali di Dogliani e Cherasco, due realtà unite dalla volontà di valorizzare la cultura e offrire al pubblico momenti di alta qualità artistica.

Gli eventi dedicati all’equinozio rappresentano così un’occasione per celebrare l’arrivo della primavera attraverso l’arte, la musica e la partecipazione della comunità, invitando cittadini e visitatori a condividere momenti di incontro e scoperta.