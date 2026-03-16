ATLETICA / La morozzese Adele Roatta sul podio alla 24ª edizione della StrAVicenza

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo dei runner. In 6.200 hanno preso parte alla 24ª StrAVicenza, la storica corsa cittadina da 10 chilometri che domenica ha animato il centro storico, con partenza da Piazza Castello e arrivo in Piazza dei Signori. L’evento, organizzato da Atletica Vicentina, ha chiuso la seconda edizione del Vicenza Running Festival, una kermesse che in nove giorni ha proposto 35 eventi sportivi coinvolgendo 17 associazioni e circa 30mila persone.

Nella gara competitiva, omologata FIDAL e valida come Trofeo Banca delle Terre Venete, si è registrato il record di partecipanti con circa 1.200 atleti al via

A dominare la gara maschile è stato Pasquale Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre), che ha chiuso in 28’36” dopo un serrato confronto con il giovane saluzzese Amorin Gerbeti (Atletica Casone Noceto), secondo in 28’57”. Terzo gradino del podio per Mihail Sirbu (Atletica Vomano) con il tempo di 29’21”.

Tra le donne successo per Joyce Mattagliano (Atletica Brugnera Pn Friulintagli), che ha tagliato il traguardo in 32’30” su Linda Palumbo (U.S. Quercia Dao Conad), seconda in 34’47”. Completa il podio Adele Roatta (Atletica Bracco), terza in 35’22”

Ottima prestazione per l'atleta morozzese che stabilisce il suo Personal Best sui 10km su strada